حملة توعوية بـ"إعلام بني سويف" لمواجهة هوس الشراء والتسوق القهري

أطلق طلاب الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام بجامعة بني سويف حملة توعوية باسم "أونيومانيا" للتعريف بمرض الهوس الشرائي أو التسوق القهري و علاقته بترشيد الاستهلاك .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام ، و الدكتورة منى هاشم وكيلة كلية الإعلام لشؤون التعليم و الطلاب ،والدكتورة أماني ألبرت رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية ، و إشراف الدكتورة ياسمين محمد ، وحسام أبو السعود ، ومروة صلاح.

و جاءت الحملة تزامنًا مع ظاهرة غلاء الأسعار التى شمل السلع الغذائية و جميع المنتجات لإبراز أنماط شرائية جديدة لمرضى الهوس الشرائي تحث على ترشيد الاستهلاك وتزيد من ثقافة استهلاك السلع.

وقالت أسماء حسين عضو الفريق ، أن الإفراط في الشراء يمكن أن يكون خطيرًا لدرجة أنه يشكل اضطرابًا قائلة "لمثير للدهشة أنه حتى الآن لا يوجد تشخيص واقعي لاضطراب التسوق على الرغم من كونه مشكلة تساهم في زيادة الاستهلاك و الديون وبالتالي يجب تسليط الضوء على هذا الاضطراب".

وأوضحت شهد طارق عضو الفريق ، أن أهداف الحملة تتمثل في لفت انتباه جميع المُستهلكين من وجود الهوس الشرائي لأن هناك الكثير ليس لديهم فكرة عن هذا المرض ، والكثير أيضًا لا يدركون أنهم يعانون من هذا المرض .

وتم تخصيص جزء من الحملة لتوضيح أعراض الهوس الشرائي وتتمثل في التسوق بشكل يومي أو أسبوعي والإحساس بالمتعة عند التسوق والاعتماد على التسوق كوسيلة لتحسين المزاج والتخلص من التوتر و شراء أشياء غير ضرورية وعدم القدرة على التوفير والادخار .

و أضافت فيبي عادل عضو الفريق ، نهدف من هذه الحملة معرفة الناس بهذا المرض النفسي بطريقة مبسطة لذلك تم الاستعانة بالدكتور أحمد صالح مدرس علم النفس بكلية الآداب جامعة بني سويف والذي شرح طبيعة مرض الهوس الشرائي وأسبابه وطرق علاجه والسيطرة عليه وتقديم النصائح.

وتكون فريق عمل الحملة من ٩ طلاب و هم : شهد طارق ، فيبي عادل ، أسماء حسين ، أحمد صدقي ، ميرنا اشرف ، الاء حمدي ، علاء محمد ، سارة يحيى ، محمد ناجي.