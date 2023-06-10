سكرتير عام البحيرة يتفقد ديوان مجلس مدينة كوم حمادة والمستشفي التخصصى

تفقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة،البحيرة، ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده، ومتابعة إنتظام وحسن سير العمل به والانضباط الإداري للعاملين ، والوقوف علي جودة ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد على المتابعة المستمرة لمعدلات إنجاز العاملين المتعاملين مع جمهور المواطنين وتوفير احتياجاتهم أولا بأول .

وحرص على تفقد مستشفى كوم حمادة التخصصى، والذى تم إنشاؤها وفق أحدث النظم والمواصفات التكنولوجية الحديثة والتقنيات العالمية لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى لمواطنى مدينة كوم حمادة والمراكز المجاورة، وتتكون المستشفى من 165 سريرًا، 20 منها عناية مركزة، 47 ماكينة غسيل كلوي، 31 حضانة اطفال، 7 غرف عمليات لكافة التخصصات، أجهزة أشعه بكافة أنواعها رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وأشعة عادية وجهاز ماموجرام، بتكلفة 812 مليون جنيه، وتهدف عملية الإنشاء تقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى .

ويشمل الدور الأرضى أقسام الطوارئ والعلاج الطبيعى والأشعة والتعقيم والمغسلة والمطبخ وغازات طبية، أما الدور الأول يضم قسم الغسيل الكلوى والعيادات الخارجية، والدور الثانى به جراحات اليوم الواحد والمناظير والمعامل وبنك الدم، ومكتب مدير المستشفى، والدور الثالث يضن غرف إقامة داخلية والدور الربع به غرف إقامة داخلى سكن للأطباء والتمريض، والدور الخامس والأخير يضم قسم العمليات للولادة الطبيعية والعناية بالاطفال المبتسرين .

وأكد السكرتير العام للمحافظة، علي الإلتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرًا إلي أن البحيرة شهدت طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم وأن ما تم ضخه من إستثمارات وتمويل ودعم للمحافظة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض محافظة البحيرة .

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من معوقات والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها .