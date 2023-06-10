طريقة التقديم على وظائف ديوان المظالم السعودبة 1444

تصدر ديوان المظالم، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلن دعوته للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) .

يأتي ذلك عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الراغبين في التقدم عليها من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

تفاصيل الوظائف:

المرتبة السابعة. 4 وظائف

المرتبة السادسة. 58 وظيفة

المرتبة الرابعة. 11 وظيفة

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

- خريجي الدرجات العلمية للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الإدارية.

- الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

6- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

​​​​​​ 7- سيقوم ديوان المظالم بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعه الإلكتروني لذلك فإنه يؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال البوابة الإلكترونية لديوان المظالم.

طريقة التقديم:

أوضح الديوان أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم السبت (الساعة 12:00 صباحاً) بتاريخ 1444/11/21هـ الموافق 2023/06/10م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/11/23هـ الموافق 2023/06/12م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).