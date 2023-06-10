محمد أحمد يحرز ذهبية بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 17 عام

حقق اللاعب محمد أحمد محمدي لاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة تحت 17 عام المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية لمراكز الشباب في التايكواندو التي ينظمها اتحاد اللعبة برئاسة المستشار محمد مصطفي علي الصالة الرياضية بجامعة حلوان.

ومن جانبه ابدي اللاعب محمد احمد سعادته بالفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية لمراكز الشباب في التايكوندو كتعويض بعد حصوله علي المركز الرابع في بطولة الجمهورية التي أقيمت موخرا في بورسعيد بعد تعرضه للإصابة في الأدوار النهائية

ووجه اللاعب الشكر الي الكابتن أحمد عبد الغفار رئيس الجهاز لفريق التايكوندو بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة والمشرف العام علي المشروع القومي للموهوبين في اللعبة والكابتن محمود صلاح مدرب الفريق

وقال الكابتن أحمد عبد الغفار رئيس جهاز التايكوندو بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة آن اللاعب محمد احمد موهبة كبيرة وينتظره مستقبل مع منتخب مصر للتايكوندو في الفترة المقبلة

وتاني هذه البطولة ضمن سلسلة بطولات الجمهورية لمراكز الشباب والتى بدأت ببطولة الجمهورية لمرحلة تحت 12 سنة و 14 سنة واختتمت اليوم السبت بمرحلة الشباب 17 سنة

وشارك في منافسات اليوم أكثر من 50 مركز شباب من انحاء الجمهوريه وقرابة الـ300 لاعب ولاعبة

وشهدت البطولة إشادة كبيرة من الحاضرين من مدربين وأولياء أمور بالتنظيم واقيمت البطولة في أجواء تنافسية رائعة وبمتابعة من المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو مع الدكتور حاتم كمال رئيس لجنة المسابقات والمشرف على البطولة.

على الجانب الأخر،استطاع لاعبو ولاعبات التايكوندو بصيد الدقى حصد بطولة الجمهورية لمرحلتى 17 وفوق 17سنة وذلك عقب إحرازهم 10 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و4 ميداليات برونزية.

و أسفر حصاد الميداليات عن فوز اللاعبين مهند فهمى وريم طلعت ومحمد عبده وجورى مروان وجنة محمد بالميدالية الذهبية.

وحقق اللاعب بلال محمد الميدالية الفضية، فيما أحرز اللاعبون حسين وائل

وجودى احمد وملك حسام وزينة خالد الميدالية البرونزية.

الجهاز الفني

يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: أيمن كمال وكابتن محمد السرجانى وأحمد عبدالرحيم وكريم عمرو وعمر غنيم وأحمد باسم مدربين، دكتورة غادة كمال أخصائية إصابات إداريين، هشام محمد ومحمد شعبان.