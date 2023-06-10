عواطف عبدالرحمن: غياب المعلومات أصاب مهنة الصحافة والاقتصاد المصري

قالت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، على الرغم من المطالبات العديدة والمتكررة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، إلا أننا نعاني حتى الآن من التسويف في إصداره.



حجب المعلومات

وأضافت عبدالرحمن، أن حجب المعلومات ومنع إتاحتها له آثار سلبية على كثير من المجالات وليس الصحافة والإعلام بحسب، موضحة أنهذا الآثار تمس الاقتصاد المصري والبحث العلمي أيضًا.

إصدار قانون تداول المعلومات



وشددت عبدالرحمن، على إصدار قانون حرية تداول المعلومات باعتباره مطلب أساسي، مؤكدة أننا لن نلمس أي تقدم في الصحافة والإعلامالرقمي وكذلك المستحدثات التكنولوجية دون إصدار هذا القانون وتطبيقه".





واستطردت أستاذ الإعلام:” غياب وحجب المعلومات يصيب مهنة الصحافة وكذلك الاقتصاد المصري كما يُساعد على انتشار الشائعات".

جاء ذلك خلال كلمته بالمائدة المستديرة التى تنظمها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بعنوان "ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام".