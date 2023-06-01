البروتين يقلل من ارتفاع ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجئة

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود علاقة بين مخاطر ارتفاع ضغط الدم ومجموعة متنوعة من مصادر البروتين في الأنظمة الغذائية للأشخاص.

يرتبط النظام الغذائي الغني بالبروتين بعدد من الفوائد الصحية ووفقًا لموقع "إكس"، من صحة العظام وإدارة الوزن، واكتشفت الأبحاث أن تناول الكثير من نوع واحد من البروتين، وخاصة اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة يمكن أن يزيد من مخاطر المشاكل الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

تناول أكثر من 12100 مشارك البروتين على مدار 3 أيام، وتحديدا تنوع وكمية البروتينات التي يستهلكها الأشخاص من 8 مصادر غذائية رئيسة، وبعد 6 سنوات تابع الباحثون مع المشاركين لتسجيل الأشخاص الذين أصيبوا بارتفاع ضغط الدم، والذي يُعرَّف بأنه ضغط الدم الانقباضي 140 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي أقل من 90 مل.

وأظهرت النتائج أن هناك خطرًا أقل بكثير للإصابة بارتفاع ضغط الدم بين أولئك الذين لديهم مجموعة متنوعة من مصادر البروتين في وجباتهم الغذائية، بما في ذلك مزيج من الأسماك والبيض والدواجن والبقوليات والحبوب الكاملة وكميات صغيرة من اللحوم، حيث يحتاج الأشخاص إلى استهلاك 4 مصادر مختلفة للبروتين على الأقل على مدار الأسبوع، كما أوضحت الدراسة أن هناك ارتباطا عكسيا بين مجموعة متنوعة من البروتينات بكميات مناسبة من مصادر غذائية مختلفة وارتفاع ضغط الدم الجديد.