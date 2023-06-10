جمال فهمي: "حرية الصحافة حق أصيل للشعب المصري"

هنأ الكاتب الصحفى جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، الصحفيين بيوم الصحفي، قائلًا: “حرية الصحافة حق أصيل للشعب المصرى”.



يوم الصحفي:

يوم الصحفي هو اليوم الذى اختارته الجمعية العمومية للصحفيين عام 1995 ليكون عيدًا سنويًا لحرية الصحافة، وهو اليوم الذى انتفض فيه الصحفيون ضد القانون 93 لسنة 95 وأطلقت عليه الأمة كلها "قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد"، فى مواجهة امتدت لأكثر من عام.

وأضاف جمال فهمى أن اليوم يوم عيد للصحفيين، احتفاء جزء من نضال الشعب المصرى ونضال الصحفيين، مشيرًا إلى أن مصر تعرف صناعة الصحافة منذ حوالى قرن ونصف، لافتًا أن ارتباط الحصول على المعلومات بحرية تداولها منصوص عليه فى عدد كبير من المواثيق الدولية، مطالبًا بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.



جاء ذلك خلال كلمته بالمائدة المستديرة التى تنظمها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بعنوان "ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام".