Epic Games  البداية ترفيه والنهاية صناعة الإجرام "حكاية اللعبة المجانية"

Epic Games "إيبك جيمز" إحدى الشركات المتطورة والرائدة والمتخصصة في ألعاب الفيديو وخلال الأيام القادمة تتيح الشركة عبر موقعها الخاص لعبة مجانية بعد أن كانت مدفوعة المال أمام، وتبين بأن اللعبة التي أتاحتها الشركة بالمجان قد تقوم على صناعة الإجرام من خلال الاشتراك في عصابات لتزوير الإنتخابات وسرقة البنوك.



وفي وقت سابق أعلنت مجموعة إيبك جيمز في تغريده لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك عن إتاحتها تحميل ولعب PayDay 2 مجانًا وذلك بشكل مؤقت وأكدت بأن اللعبة متاحة حتى يوم الـ15 من يونيو الحالي.



جدير بالذكر أن شركة Epic Games أتاحت مجانية هذه اللعبة ضمن العروض الأسبوعية التي تنفذها بإتاحة ألعاب مجانية، ليستكشفها اللاعبون من أنحاء العالم، وكان العرض هذا الأسبوع للعبة العالمية PayDay 2.

طبيعة لعبة PayDay 2 التي تقدمها شركة Epic Games

تقوم لعبة PayDay 2 التي تقدمها شركة Epic Games على اشتراك اللاعب في عصابة، وبعد ذلك تبدأ هذه العصابة في الشروع لتنفيذ مخططات إجرامية منها سرقة البنوك وتزوير الانتخابات، وأصدرت هذه اللعبة لأول مرة في عام 2013 واستطاعت أن تكتسب اللعبة انتشارًا واسعًا وفق موقع gearrice المتخصص في متابعة ألعاب الفيديو.

