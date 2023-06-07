السعودية تكشف حقيقة إعفاء مواطنيها من دخول بريطانيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إعفاء السعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا من التأشيرة.

ونفي مصدر مطلع في السفارة السعودية بلندن حقيقة ما تم تداوله، مؤكدا أن التأشيرة الإلكترونية الجديدة الخاصة بدخول بريطانيا، حسب الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، ستتيح لمواطني المملكة التقديم عليها، ودخول بريطانيا بدءاً من شهر فبراير 2024.

التأشيرة ستكون بسعر رمزي

وقال المصدر إن التأشيرة ستكون بسعر رمزي أقل من الإعفاء الإلكتروني المعمول به حالياً، حيث ستمكن الحاصلين عليها من دخول بريطانيا عدة مرات لمدة عامين بدلاً من النظام السابق المتبع.

وشدد المصدر أنه لا صحة عن إعفاء السعوديين الراغبين بريطانيا من التأشيرة، مطالباً الجميع بأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة.

جدير بالذكر أن الخارجية البريطانية حددت رسوماً رمزية لتقديم طلب تصريح الزيارة الإلكتروني من مواطني مجلس التعاون وقدرها 10 جنيهات استرلينية، بدلاً من 30 جنيهاً المقررة حالياً لطلب التصريح.