مصر للطيران تسير 185 رحلة لنقل 35 ألف حاج إلى السعودية

شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن واللواء علاء الأحمدي، احتفال الشركة الوطنية مصر للطيران بتوديع طلائع حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ/2023 م من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، بحضور المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني والداخلية والأوقاف ومصرللطيران.

وزير الطيران: توفير كل الدعم والتيسيرات لخدمة الحجاج من المصريين والجنسيات الأخرى قى رحلاتهم إلى الأراضي المقدسة ...

وصرح الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني أن وزارة الطيران وشركاتها وهيئاتها التابعة تسعى لبذل المزيد من الجهود الوطنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من المصريين وتوفير كل الدعم والتيسيرات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من المصريين ومن الجنسيات الأخرى المسافرين على متن رحلاتنا الجوية إلى الأراضي المقدسة ...

وفي هذا الصدد تقدم فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالشكر لوزير الطيران المدني لما تقدمه الوزارة من تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام..

يحي زكريا : الناقل الوطني وفر كل الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال موسم الحج، والاستعانة بالطرازات العريضة لتخفيف الإزدحام في مرحلتي السفر والعودة

ومن جانبه أكد المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه في ضوء توجيهات معالي وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمى بتقديم وتوفير كل الدعم والتيسيرات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من المصريين ومن الجنسيات الأخرى المسافرين على متن رحلاتنا الجوية إلى الأراضي المقدسة، إتخدت الشركة الوطنية مصر للطيران كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال موسم الحج هذا العام والذي يبدأ اعتبارًا من اليوم وحتى انتهاء مرحلة الذهاب فى 22 يونيه الجاري، على أن تبدأ مرحلة عودة السادة الحجاج اعتبارًا من 3 يوليو وحتى 13 يوليو 2023.

كما تقدم زكريا بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية والتي أسهمت بخروج الحدث بالشكل المشرف وتيسير رحلة السفر لضيوف الرحمن وعلى رأسهم السلطات السعودية التي أبدت تعاوناً وترحيباً كبيراً بحجاج مصر للطيران وسعت إلى توفير مختلف الخدمات وتذليل كل العقبات لهم بما يسهم في تأدية المناسك بكل سهولة ويسر، فضلًا عن التنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوي لتحقيق الانسيابية والتخفيف والتيسير على حجاج بيت الله الحرام فى مرحلتى الذهاب والعودة.

كما أكد زكريا أن الشركة سخرت كل إمكانياتها من الخطوط الجوية والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والجوية بتوفير كل التسهيلات اللازمة لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، كما حرصت مصر للطيران على الاستعانة بالطرازات العريضة في موسم الحج لتخفيف الازدحام في مرحلتي السفروالعودة والتي أثبت نجاحها لما تستوعبه من أعداد كبيرة من الركاب.

كما تم إيفاد مجموعات عمل من مختلف التخصصات لتكون في شرف استقبال الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة علي مدار الساعة وكذلك في مرحلة العودة لتذليل كل العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن بدءًا من حجز تذاكر السفر مرورا بالخدمات المقدمة في صالات السفر وعلى متن الطائرات وحتى وصول الحجيج إلى الأراضي المقدسة والعودة بسلام إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك.

ومن المخطط أن تنقل مصرللطيران هذا العام ما يقرب من 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة على متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلى جدة و 72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 11000 حاجا من حجاج القرعة و 5300 حاجا من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات و5000 حاجا من حجاج السياحة والأفراد، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاجًا من حجاج باماكو بدولة مالي على متن 24 رحلة جوية و 3000 حاجًا من الحجاج الفلسطنيين على متن 10 رحلات جوية، ومن المقرر أن تسير الشركة اليوم من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي 4 رحلات جوية إلى المدينة المنورة، لنقل 1076 حاجاً من حجاج.

تذكرة سفر مجانية

وفي نهاية الحفل قام وزير الطيران المدني ووزير الأوقاف بتسليم قسيمة سفر مجانية لأكبر الحجاج سنا ، وهو الحاج أحمد علي علي نصر ويبلغ من العمر 94 عـاماً من حجاج قرعة الدقهلية، وخلال السحب العلني تم تقديم قسيمة أخري برد 50% من قيمة تذكرة السفر للحج.....، و عدد2 قسائم وزن اضافي مجاني تم تقديمهم هدية من مصرللطيران إلى الفائزين للسادة الحجاج، هذا وقد قدم الأستاذ سعد معبد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للأسواق الحرة من خلال السحب العلني جوائز مقدمة لعدد 6 حجاج مقدمة من شركة الأسواق الحرة.

محروس: تنسيق كامل مع كل الجهات والأجهزة العاملة بمطار القاهرة والمطارات المصرية لخروج موسم حج يليق بالجمهورية الجديدة

ومن جانبه أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن هناك تنسيق كامل مع كل الجهات والأجهزة العاملة بمطار القاهرة والمطارات المصرية لخروج موسم حج يليق بالجمهورية الجديدة ...مع توفير مختلف الخدمات وتذليل كل العقبات لحجاج بيت الله الحرام بما يسهم في تأدية المناسك بكل سهولة ويسر، فضلًا عن قيام شركة ميناء القاهرة الجوي والمطارات المصرية بتوفير كل السبل لتحقيق الانسيابية والتخفيف والتيسير على حجاج بيت الله الحرام فى مرحلتى الذهاب والعودة.

إسحاق: تخصيص غرفة عملية علي مدار الساعة لمتابعة سفر الحجاج وحل أي مشاكل داخل الصالات

وأعلنت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدي إسحاق حالة الطوارئ داخل صالات السفر والوصول استعدادا لانطلاق رحلات الحج لهذا العام وخاصة أمام وداخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران ومبني الركاب رقم 2 والمخصص لسفر رحلات الخطوط السعودية ومبني الركاب 1 المعروف بالمطار القديم لسفر رحلات بعض الشركات إلي الأراضي المقدسة والتي سوف تشارك في موسم الحج وذلك في إطار استعدادات المطار لاستقبال الموسم...وقام المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة الميناء بجولات داخل الصالات لمتابعة توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بإنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج، والتنسيق مع كافة الجهات المعاونة في المطار والتي تشارك في موسم الحج كل عام، وتخصيص غرفة عملية علي مدار الـ 24 ساعة يوميا لمتابعة سفر الحجاج وحل أي مشاكل داخل الصالات، وزيادة أعداد المنسقين لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن منهم وأصحاب الحالات الخاصة، وتفادي أي أخطاء للمواسم السابقة، ومتابعة أعمال الصيانة اليومية لدوارات المياه وأماكن الإحرام وأجهزة الكشف عن الحقائب والأرضيات استعدادا لاستقبال أفواج الحجاج.