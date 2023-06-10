" السلوك الإنسانى فى العالم المعاصر" محاضرة بثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عددا من الانشطة والفعاليات الفنية والثقافية، بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان" السلوك الإنسانى فى العالم المعاصر" حاضرها عيد علواني، وتناول فيها تعريف العصر الحديث وما طرأ على المجتمعات من تغيير، خاصة في عصر السماوات المفتوحة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها، وأثر ذلك في السلوك الإنسانى وبعض الأمراض الاجتماعية والتوجهات التى نتجت عن ذلك، كما أكد "علواني" على أن القيم المصرية الأصيلة تتطلب ضرورة الحفاظ عليها، وهو أمر هام جدا لكل مصرى ومصرية للحفاظ على السلوك الإنسانى فى ظل هذه التغيرات التى يشهدها عالمنا المعاصر.

و أعدت مكتبة حي جنوب الفيوم حوار مفتوح حول" الرعاية الصحية للأسرة والطفل" بالتعاون مع المركز الطبي الحضري، ادارت الحوار كل من سناء أحمد على ورشا جابر احمد المشرفات الصحيات بالمركز الطبي الحضري، وتحدثتا خلال الحوار عن دور الأسرة فى الرعاية الصحية لأطفالهم من الأساسيات التى تخرج جيل مكتمل بدنيا وجسمانيا وهو الذي يتمثل بالحفاظ على إعداد وجبات صحية مجهزة بالمنزل والابتعاد عن المأكولات المغلفة أو مأكولات الشارع التى تحتوي على مواد حافظة قد تؤثر بالسلب على صحة الأبناء ومنها ما يسبب الأمراض وتناول الخضراوات والفواكه بدلا من تناول المشروبات الغازية التى تسبب هشاشة العظام وعددا من الأمراض الأخرى.

وفي نفس السياق عقد بيت ثقافة اطسا محاضرة" بعنوان تنمية مهارات الاطفال في كتابة القصة" حاضرها القاص عيد كامل عضو مجلس إدارة نادي الأدب ببيت ثقافة اطسا، وتحدث خلالها عن كيفية كتابة القصة والقصة القصيرة، وذلك من خلال محاضرة عملية.

إنطلاق برنامج النشاط الصيفي لقسم الفنون التشكيلية بثقافة الفيوم

وفي سياق متصل أعلن فرع ثقافة الفيوم عن إنطلاق برنامج النشاط الصيفي لقسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الفيوم، والذي سوف يتم تنفيذه يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع وتبدأ من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وفي الفترة المسائية تبدأ الفعاليات من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك بمكتبة الفيوم العامة بجوار مسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.