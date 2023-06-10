الكشف على 716 مواطن ضمن مبادرة "مصر في عيونا" بالفيوم

تفقد المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، أعمال القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية مبادرة "مصر فى عيونا" لعلاج أمراض العيون.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمود الحجر مدير مؤسسة صناع الخير بالفيوم، والمهندس يوسف عزيز رئيس الوحدة المحلية بقرية الغرق، ولامين الرمحي منسق القافلة بمدرسة الوابور للتعليم الأساسي.

وتأتي القافلة في إطار القوافل العلاجية التي يتم تنفيذها تحت اشراف الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، للكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات والنظارات الطبية وصرف الأدوية اللازمة بالمجان.

تحويل 186 حالة لإجراء عمليات ضمن مبادرة مصر في عيونا بالفيوم

وأشار محمود الحجر مدير المؤسسة بمحافظة الفيوم، إلى أن قافلة مبادرة "مصر فى عيونا" التي تم تنفيذها بمقر مدرسة الوابور للتعليم الأساسي بقرية الوابور التابعة للوحدة المحلية بقرية الغرق، أسفرت عن توقيع الكشف على عدد 716 مواطن، بالإضافة إلى تحويل عدد 186 حالة لإجراء عمليات، مضيفًا أنه تم صرف الأدوية المجانية لعدد 391 حالة، فضلا عن عمل نظارات لعدد 305 حالة من المترددين على القافلة.

وأكد رئيس مركز ومدينة اطسا أن القافلة تشمل توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية وعمل النظارات والعلاج مجانا لكافة المترددين، من خلال بطاقة الرقم القومي للكبار أو شهادة الميلاد للأطفال، موضحا أن القافلة تأتي في إطار جهود المحافظة لدعم المنظومة الصحية، حفاظاً علي صحة المواطنين، مثمناً دور المؤسسات المجتمعية ووزارة الصحة في تنفيذ تلك القوافل ودعم أي قافلة طبية، لمساعدة وتنمية القرى الأكثر احتياجاً والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن المحرومة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

وأشار رئيس المركز إلى أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية، لتوفير الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً بالمجان، في المناطق ذات الاحتياج التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية ووحدات صحية، لافتاً إلى حرص المحافظة علي تقديم كافة سبل الدعم وتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية، والعمل على تقديم وتطوير الخدمات الصحية بمراكز وقرى المحافظة، للتيسير على المواطنين، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بأهالي الريف بالقرى الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والخبراء والكوادر العلمية في مجال طب العيون.