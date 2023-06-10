كارمن سليمان تتألق بفستان لافت وتشعل أجواء الرياض

خضعت الفنانة كارمن سليمان لجلسة تصوير جديدة قبل احيائها أحد الأفراح في الرياض وشاركت متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر "إنستجرام".

وتألقت كارمن سليمان بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، مكشكش من الجانب، اتسم الفستان بشق مثير كشف عن أحد ساقيها، صمم الفستان من قماش اللاميه باللون البني اللامع مزين بالدانتيل النحاسي، عكس الفستان قوامها الممشوق، فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

كارمن سليمان

كارمن سليمان من مواليد 7 أكتوبر 1994 ، مطربة مصرية، فازت بلقب «نجمة العرب» من برنامج آراب آيدول للموسم الأول.

حياتها الشخصية

ولدت كارمن سليمان في عائلة محافظة، ودخلت برامج مسابقات غنائية مثل مودرن ستار وأراب أيدول والذي كان خطوة هامة في مشوارها الفنى حتى الآن. كما حصلت علي بكالوريوس أعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام من أكاديمية الشروق.

المسيرة الفنية

ذاع صيتها منذ اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدول على قناة إم بي سي 1، وصولها للمرحلة النهائية ومنافستها على اللقب ضد المغربية دنيا بطمة. فازت المشتركة المصرية كارمن سليمان بلقب «أراب آيدول» في موسمه الأول بعد أن حصدت أعلى نسبة اصوات من قبل الجمهور. وفازت أيضًا بعقد إدارة أعمال وإنتاج ألبوم غنائي، وعقد لتمثيل إحدى شركات المشروبات الغازية. حصلت على جائزة أفضل صوت تحت سن السادسة عشرة موجهة من المجلس الأعلى للثقافة في مصر.

طرحت كارمن سليمان ألبومها الأول «أخباري» من كلمات الشاعر السعودي عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ في الأسواق في فبراير عام 2014. وقد ضم الألبوم 12 أغنية، واحتوى على ألوان غنائية مختلفة. كما اشتركت مع الفنانة دنيا بطمة والفنان يوسف عرفات بتسجيل أغنية «عظمة على عظمة» وصوّر فيديو كليب لها من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز.

وتعتبر كلام كلام أول أغنية لكارمن والتي طرحتها في 4 من مارس عام 2013. وفي أعمالها في الرسوم المتحركة، رشحت كارمن سليمان لدور آنا من فيلم ملكة الثلج وأنتهى الأمر بإعطائه لشروق صلاح الشريف، بينما أدت كارمن سليمان الدور الغنائي لموانا من فيلم ديزني الكلاسيكي موانا.