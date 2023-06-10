طرح شهادات ادخار جديدة بعملات أجنبية مع الدولار.. أبرز مطالب المصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن مؤتمر الجاليات المصرية بالخارج يفتج أبوابه لأي مصري خارج مصر، كما أن المشاركة في المؤتمر معلنة، حيث يمكن لأي شخص الدخول على صفحات الوزارة الرسمية والتسجيل لحضور المؤتمر من خلال الرابط المخصص لذلك بكل سهولة، ويتم تحديد المشاركين بحيث نضمن تمثيل كافة شرائح المصريين بالخارج.

طرح شهادات الادخار الجديدة بعدد من العملات الأجنبية مع الدولار

ونوهت الوزيرة الهجرة، أنها حريصة على نقل رغبة المصريين بالخارج لطرح شهادات الادخار الجديدة بعدد من العملات الأجنبية مع الدولار، والتي تتعامل بها الجاليات حتى يستفيدوا جميعهم، مشيرة إلى أن البنوك الوطنية المصرية ملتزمة كامل الالتزام تجاه عملائها وتفي بكل التزاماتها، مهما كانت الظروف، كما أن الدولة المصرية تحقق معدلات تنمية جيدة رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ويعد ذلك طمأنة لمواطنينا للاستفادة من ما يتم طرحه من ميزات في مختلف المجالات.

الحفاظ على الهوية المصرية

وقالت الوزيرة إننا حريصون كل الحرص على الأجيال المصرية الجديدة من المصريين بالخارج، من خلال الحفاظ على الهوية المصرية، وبالفعل يتم تنظيم العديد من البرامج الخاصة بهذا الشأن ومنها ملتقيات الجيلين الثاني والثالث والرابع للمصريين بالخارج، والتي تم تنظيم أكثر من 25 ملتقًى منهم، وتنظيم زيارات للمدن الجديدة والمشروعات القومية، بجانب الأماكن التاريخية، وكذلك لقاءات مع أهم المسئولين في الدولة المصرية.

إطلاق مدارس "أون لاين" لتعليم اللغة العربية موجهة للمصريين بالخارج

وشجعت الوزيرة فكرة إطلاق مدارس "أون لاين" لتعليم اللغة العربية موجهة للمصريين بالخارج، وستدعم كافة جهود المصريين بالخارج في هذا الموضوع، ونسعى مع وزارة السياحة لعمل عروض خاصة بشباب المصريية بالخارج لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية المصرية خلال زيارتهم لمصر.

أبنائنا المتفوقين بالخارج

وأكدت السفيرة سها جندي، أن الوزارة بالفعل تكرم أبنائنا المتفوقين بالخارج، وسيتم العمل على زيادة الجهود لتسليط الضوء بشكل أكبر عن النماذج الناجحة للمصريين بالخارج، كما أنها ستناقش مع السيد وزير الطيران المدني إمكانية وجود خط طيران مباشر بين أدنبرا عاصمة اسكتلندا للقاهرة للتسهيل على مواطنينا هناك.

إنشاء أندية لتجمع المصريين بالخارج

وقالت أيضا إنها ستنسق من أجل إنشاء أندية لتجمع المصريين بالخارج حتى تحد من مشاعر الغربة لديهم وتجمعهم وتسهل تعارفهم على بعضهم البعض من أجل إقامة جسور تواصل مستدامة فيما بينهم، معربة عن شكرها للمصريين بالخارج لحرصهم على الترويج لجهود الدولة المصرية بالخارج.

مبادرة "ساعة مع الوزيرة"

يأتي ذلك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، حيث عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، مع 45 مصريا من رموز الجالية المصرية في جمهورية أيرلندا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول.

جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد ثروت سليم، سفير مصر في أيرلندا، السفير محمد أبو الخير قنصل عام مصر في لندن.

