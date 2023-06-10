سيف أحمد بن البحيرة من يحصد الميدالية البرونزية بالألعاب العالمية

حصل اللاعب سيف أحمد علي بدر عضو مركز الإبداع والفنون بمركز شباب دمنهور، وعضو مكتب قادرون بإختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، على الميدالية البرونزية في منافسات ألعاب القوي، حيث حصد اللاعب المركز الثالث في رياضة رمى الجلة - داون سيندروم، وذلك بدورة الألعاب العالمية ٢٠٢٣ والمقامة بمدينة فيتشي بدولة فرنسا.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بحصول اللاعب سيف أحمد علي بدر - عضو مركز الإبداع والفنون بمركز شباب دمنهور وعضو مكتب قادرون بإختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، على الميدالية البرونزية في منافسات ألعاب القوي، وحصوله اللاعب على المركز الثالث في رياضة رمى الجلة - داون سيندروم، وذلك بدورة الألعاب العالمية ٢٠٢٣ والمقامة بمدينة فيتشي بدولة فرنسا.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على دور الدولة المصرية فى دعم ورعاية أبنائها من ذوي الهمم والقادرون بإختلاف وخاصة المتميزين منهم فى الأنشطة الرياضية المختلفة وتأهيلهم وتوفير الفرص المكافئة لهم للمشاركة الفعالة فى كافة الأحداث والبطولات الرياضية المحلية والدولية .

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن ما حققه اللاعب ليس بجديد على أبنائنا من متحدي الإعاقة فهم يثبتون كل يوم إنهم نموذج للإرادة والتحدي ، كما أن الإعاقة لم تقف حائلاً لتحقيق حلمه فى رفع علم مصر عالياً.

ولفتت إلى أن المحافظة لن تألوا جهداً فى دعم قطاع الشباب والرياضة، من خلال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب وتزويدها بأفضل الإمكانيات البشرية والفنية والإدارية والعمل بإستمرار على توفير المناخ الملائم لإعداد البطل الرياضي، مشيرةً إلي أن توجيه الدولة المصرية للإهتمام بالمواهب الرياضية يمثل رؤية مستقبلية للرياضة فى مصر وذلك من خلال عدة برامج وقرارات تهتم بالنشء وترعاه لتكوين أبطال قادرين على رفع راية مصر فى المحافل الدولية.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، على إهتمام الوزارة البالغ برعاية دور ذوي الهمم ومشاركتهم ضمن خطة وأنشطة المديرية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والتأكيد على أهمية الدمج المجتمعي، وأنهم جزء رئيسي من نسيج المجتمع ، لافتاً أن البعثة المصرية تشارك في منافسات دورة الألعاب العالمية فيتشي بفرنسا ٢٠٢٣، بعدد ٥ منتخبات قومية برياضات ألعاب القوي والسباحة وتنس الطاولة والكاراتيه والفروسية، وحققت المنتخبات المصرية عدد من المراكز المتقدمة، في هذه الدورة كان من أبرزها جائزة بطل محافظة البحيرة فى رياضة رمى الجلة.