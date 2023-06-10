إزالة 16 حالة تعدِِ بالبناء المخالف بمراكز بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت ، إن الوحدات المحلية مستمرة في تنفيذ حملات ، إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية ، وأراضى أملاك الدولة.

وذلك ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزير التنمية المحلية.

ففي مركز ومدينة بني مزار، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدِِ بالبناء المخالف بشارع السلام، وشارع برج الخليفة بطريق صندفا ، وفك شدة خشبية كاملة بأرض المحلج بحي شرق المدينة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي مركز المنيا ، وسمالوط، ومطاي، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف منها، حالتي تعد على أرض زراعية بقريتي بني محمد سلطان ، وطوخ الخيل، وحالتي تعد على أرض زراعية بقرية إدمو التابعة للوحدة المحلية بقرية دمشير بمركز المنيا، و 3 حالات بناء بدون ترخيص على أرض زراعية منها ، حالتي بناء مخالف بقرية إطسا البلد بسمالوط ، إلى جانب ردم قطعة أرض بحي شمال المدينة ، وإيقاف حالة تعد بالبناء خارج الحيز العمراني لمركز مطاي.