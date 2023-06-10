جامعة الزقازيق تهنئ فوز الدكتور أحمد يوسف لفوزه بجائزة الدولة التقديرية

قدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بخالص التهنئة للدكتور أحمد يوسف على أستاذ النقد الأدبى والبلاغة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة، لفوزه بجائزة الدولة التقديرية في الآداب ، متمنياً التوفيق والسداد له، وتحقيق المزيد من الإنجازات .

جاء ذلك بعد إعلان الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، والتي ضمت 10 مبدعين، في مجالات الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية ،الاقتصادية و القانونية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ 69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة .

وأعرب رئيس الجامعة، عن بالغ سعادته بحصول أحد علماء الجامعة الأجلاء على جائزة الدولة التقديرية، مشيداً بالانجاز العلمى والأدبى المتميز الذي قام به الدكتور أحمد يوسف فى مجال الأدب واللغة العربية خلال مسيرته العلمية، مشيراً إلى حرص الجامعة على النهوض بالبحث العلمي، وذلك من خلال دعمها لجهود علمائها وباحثيها، لتحقيق ما تصبو إليه من تقدم منشود على كافة الأصعدة .

وأكد الدكتور خالد الدرندلي، حرص الجامعة على تسليط الضوء على النماذج المشرفة والفاعلة من أبنائها ومنتسبيها في مختلف المجالات، وحث المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز العلمية لتحقيق التميز والمنافسة لعلمائها وباحثيها، والريادة لجامعة الزقازيق.

يشار إلى أن جائزة الدولة التقديرية، تمنح سنويًا لعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع من مجالات "الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية" ومنحت لأول مرة عام 1999م .