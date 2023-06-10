"محافظ دمياط" تأمر بعودة مياه الشرب إلى مساكن فبركات إيواء أم العلا

اشتكى سكان مساكن فبركات إيواء أم العلا بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، من انقطاع مياه الشرب على مدار يومين بفعل فاعل والسبب إرسال خطاب من محلية فارسكور بقطع المياة عن 39 أسرة بعد رفضهم تحمل تكاليف عداد المياة الذي يصل الي أكثر من 3 الاف جنية لكل شقة حيث تم دفع المقايسة من محلية فارسكور لمديرية الاسكان بدمياط.

وتضم مساكن فبركات ايواء ام العلا برج مكون من 48 شقة والعمارة بها مدخلان كل مداخل بة 24 شقة، حيث تكلفت ١٤ مليون جنية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و تم تسكين اهالي مساكن الفابريكات العام الماضي بعد ازلة 4عمارات وتم تركيب عدادات الكهرباء وتركو عدادات المياة تعمل بالممارسة والمواطنين يستغيثون بالدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بعدما طرقوا كل الأبواب ولكن لا مجيب، وتقول داليا احمد ، أحد سكان الايواء ، إن انقطاع مياه الشرب بدأ منذ يومين علي ٣٩ أسرة من الارامل والمطلقات بحجه وقف الممارسة وتركيب عدادات

رغم اننا نعيش منذ عام ونص العام علي الممارسة.

وارسلت عبر واتس الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رسالة تشتكي فيها بوضع حد لانقطاع مياه الشرب بدعوى تركيب عداد مياة بدلا من الممارسة وأكد احمد علي من قاطني الايواء، أنه تقدم بعدة شكاوي بمحلية فارسكور بالمركز التكنولوجي لحل الازمة بدلا من قطع المياة ، حيث اكد احد الموظفين للاهالي المتضررين ان مسئول رفيع المستوي بمحلية فارسكور ارسل خطاب بقطع مياة الشرب عن 39 اسرة بمساكن فابريكات الايواء بحجه شراء عدادات المياة والتي تصل الي اكثر من ثلاثة الاف جنية رغم عمل الممارسة مطالبين محافظ دمياط بسرعة التدخل لحل مشاكل قطع المياه عن مساكن الايواء

وقالت ايناس محي ربة منزل، من الأهالي المتضررين، يعني نقول إيه دلوقتي، انا سيدة مسنة ومعي اربع بنات ومحليةفارسكور تطالب بدفع 3الاف جنية لكل شقة تركيب عداد مياة والشقق ليست ملك لنا وكمان احنا مش معانا المبلغ ده واضافت احنا غلابة وعليا اربع شهور ايجار رغم ان الشهر 400 جنية لكن الظروف صعبة علينا ومش عارفين نعيش.

ومن جانب آخر قال اللواء مجدي الوصيف سكرتير مساعد المحافظ، فور إرسال شكاوى سكان فابريكات ايواء أم العلا عبر واتس محافظ دمياط، على الفور تم تشكيل لجنة برأستي والنزول علي الطبيعة اليوم السبت وتم حل المشكلة وعودة المياة الي العقار مع التنبية علي شركة مياة الشرب والصرف الصحي بتركيب عدادات المياة ومن جانب اخر اكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على إهتمامها البالغ بحل مشاكل المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى سواء عبر الواتس او الايميل او المواقع الاخري حيث اقوم توجيه المسئولين برصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع المديريات الخدمية والمراكز والمدن والقري وإدارات الديوان بالمحافظة والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى والاستجابة للطلبات المقدمة، مشيرة يتم الرد عليها إلكترونيًا، او تشكيل لجان علي الطبيعة وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم بالتنسيق مع شخصي وبابي مفتوح لكل مواطن بدمياط

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