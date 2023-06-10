"الكوربيه" يستعرض الدورات المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (فيديو)

تناولت حلقة "الكوربيه مع صلاح" المذاعة اليوم على قناة "الوفد" العديد من الملفات المهمة والساخنة والأخبار الحصرية.

تناولت الحلقة حوار شامل مع مصطفى المصري العضو المنتدب لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية وتحدث في العديد من الموضوعات المهمة، والخاصة بالسياسة النقدية والمالية.

كما تناولت الحلقة العديد من الأخبار المهمة ومنها الخاصة بالرقابة المالية:

الرقابة المالية تستضيف ملتقى الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ....حيث ينظم معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية خلال المرحلة المقبلة 7 دورات متخصصة لتسليط الضوء على الخدمات المالية غير المصرفية المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية والخدمات غير المصرفية لتلبية فئات كافة المتعاملين خاصة في ظل تنامي الطلب على المنتجات المالية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تركز كل ندوة عن نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع الشريعة وذلك تحت عنوان "ملتقى الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

بدأت هذه السلسة بندوة عن منتجات سوق المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعنوان "الصكوك وآفاق النمو للشركات" وتضمنت الندوة مقدمة وتعريف بالصكوك كأحد الأدوات المالية غير المصرفية، والصيغ الشرعية لعقود الصكوك وذلك بحضور ممثلي الشركات العاملة في مجال سوق المال بالإضافة إلى عدد من المهتمين بموضوع الندوة، وسيتم خلال الفترة القادمة تنظيم ندوات عن مختلف الأنشطة المالية الأخرى المتوافقة مع الشريعة.

يعد تنظيم سلسلة اللقاءات المشار إليها دعما من الهيئة برئاسة محمد فريد لكافة المبادرات التي تستهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية بهدف رفع كفاءة تلك الأسواق وتعزيز شفافية الأنشطة التي تمارس فيها بالتوازي مع الحفاظ على استقرارها وتوازن حقوق كافة المتعاملين، وكذلك نشر الثقافة المالية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.

كما تتناول الحلقة أيضا تطوير قدرات العاملين بسوق المال للمساهمة في التنمية الاقتصادية....حيث نفذت البورصة عدة برامج تدريبية للعاملين بشركات السمسرة والعاملة خلال 5 شهور الماضية، من العام 2023، وذلك بهدف بناء وتطوير القدرات البشرية للعاملين بقطاع الأوراق المالية لرفع مؤشرات الأداء وتعزيز كفاءة وتنافسية سوق المال المصري، إيمانا من البورصة المصرية بأهمية الدور الذي تلعبه هذه الشركات في تدعيم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بلغ عدد البرامج التدريبية 3 برامج تدربية تتمثل في البرنامج التدريبي على نظام التداول الآلي X-Stream الموجه إلى الراغبين في الحصول على رخصة التداول، بالإضافة إلى مشاركة البورصة في البرنامج التدريبي المتكامل الثاني لمديري الأصول (الذي يستهدف مديري المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار في أسواق المال) والبرنامج التدريبي المتكامل الثاني للأعضاء المنتدبين الذي يستهدف تأهيل عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاعات السمسرة وتداول الأوراق المالية. ...كما بلغ عدد المتدربين 110 متدربا في حين بلغ عدد الساعات التدريبية التي قدمتها البورصة للعاملين بسوق المال المصري 1530 ساعة .

يهدف البرنامج الموجه للأعضاء المنتدبين إلى إكساب الحاضرين المهارات القيادية وآليات التفكير الاستراتيجي مع تزويدهم بالوسائل العلمية والعملية التي تمكنهم من قيادة شركات سوق الاوراق المالية في ظل أسواق ديناميكية متغيرة، كما يهدف برنامج التدريب على نظام التداول الإلكتروني إلى تعريف المتدربين على آخر مستحدثات نظم التداول في البورصة المصرية .

تتعامل البورصة برئاسة رامي الدكاني مع العاملين في كافة شركات الاوراق المالية كونهم يمثلون "رأس المال الفكري" للسوق وحجر الزاوية لأية عمليات تطوير، او تحديث لمنظومة سوق المال، وتعتمد على التدريب كأحد الأساليب الرئيسية للتطوير ورفع قدراتهم البشرية مما ينعكس إيجابيا على رفع كفاءة قطاع الأوراق المالية وسوق المال بأكمله وتعزيز مساهمته الفعالة في الاقتصاد القومي على المدى البعيد.

وتتناول الحلقة أيضا الأقمشة الطبية تعيد "إيكمي" لمسار قفزات النمو والربحية...حيث

أرجع عمرو عبدالحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" النمو الذي تحقق في أرباح الشركة خلال الربع الأول من عام2023 إلى الطفرة الكبيرة التي تحققت في بيع منتجات الأقمشة الطبية غير المنسوجة في السوق المحلي، بعد تعذر عمليات الاستيراد لمثل هذا المنتج.

قال "عبدالحكيم" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن توسع الشركة في بيع منتجات الأقمشة الطبية غير المنسوجة، في السوق المحلي ساهم بشكل كبير في تغطية مساحة كبيرة من احتياجات السوق، مما أنعكس إيجابيا على المبيعات.

أضاف أن تصنيع الورق المبلل"إيكمي" لدي الغير أيضا حقق طفرة كبيرة في المبيعات، وهو ما انعكس إيجابيا على نمو الأرباح.

كما توقع "عبدالحكيم" نمو الربحية خلال الفترة القادمة، بعد قيام مصنع "جمصة" بتصنيع المادة الخام للأقمشة الطبية غير المنسوجة .

كانت القوائم المالية للشركة قد كشفت عن تحقيق نموا في الارباح خلال الربع الأول من االعام2023 من يناير حتي 31 مارس 2023بنسبة 4087%، لتسجل نحو1.3 مليون جنيه، مقابل خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي33.5 ألف جنيه.

كما سجلت الشركة نموا في الإيرادات عن نفس الفترة 2.5 مليون جنيه، بنمو نسبته 660% مقابل إيرادات خلال نفس الفترة العام الماضي 340 ألف جنيه.

وتناولت أيضا 59 شركة سمسرة تصرف نحو10 ملايين جنيه دعما من صندوق حماية المستثمر...حيث شهدت أعداد شركات السمسرة المتقدمة لصندوق حماية المستثمر لصرف الدعم المخصص لهم من الصندوق ارتفاعا ملحوظا...وصل عدد الشركات إلى 69 شركة من أن اجمالي عدد الشركات التي تستحق الدعم ١١٦ شركة، ومن إجمالي ايضا عدد الشركات العاملة في السوق وعددها 131 شركة.

قامت 59 شركة بصرف الدعم رسميا، تمثل51% من إجمالي الشركات التي لها حق الصرف، وذلك بعد تقديم الطلبات مرفقة بالمستندات المطلوبة وفقا للمعايير والشروط المقررة في هذا الشأن، في حين أن الطلبات التي لا تزال تحت الفحص 10 طلبات، فيما تم استبعاد 3 شركات بسبب بعض الملاحظات والمخالفات.

بلغ إجمالي المبلغ الذي تم صرفها للشركات قرابة 10 ملايين جنيه.

وكان حماية المستثمر قد بدأ تلقي الطلبات من شركات السمسرة يوم "الأحد" 26 فبراير الماضي 2023 للصرف...ويبلغ المبلغ المخصص للدعم ٢٥ مليون جنيه مصري وفقا للشروط والمعايير المعتمدة والمعلنة على الموقع الالكتروني للصندوق.

كان مجلس إدارة الصندوق برئاسة محمود منتصر قد أصدر قرارا لتقديم دعم للشركات أعضائه يتمثل في تحمل الصندوق نسبة (95%) من تكلفة البرامج وغيرها المتعلقة بالحماية من مخاطر تكنولوجيا المعلومات واختراق قواعد البيانات للشركات أعضاء الصندوق وبحد أقصي 200 ألف جنيه لكل شركة من الشركات التي تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية، بالإضافة إلي تحمل جزء من تكلفة تدريب الكوادر البشرية لدي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية..

تناولت الحلقة أيضا التوقعات خلال تعاملات الأسبوع الجاري ...حيث تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن يعاود السوق خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة ارتفاعاته بدعم تحرك الأسهم القيادية.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي اكس 30 مستوي 18000 نقطة، وذلك حال تجاوز منطقة المقاومة 17740 نقطة.

كما تتوقع أيضا أن تمثل منطقة 17400 مستوى دعم أول، ومستوى 17150 نقطة مستوى دعم ثاني.