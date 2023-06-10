كنيسة الأنبا انطونيوس في مدينة نصر تنظم لقاءً روحيًا.. الليلة

تنظم كنيسة الأنبا انطونيوس التابعة للأقباط الأرثوذكس في مدينة نصر، اليوم السبت، طقوس العشية والتسبحة الأسبوعية بمقرها بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

بتسهل اللقاء بإقامة طقس التسبحة وتلاوة آيات من الكتاب المقدس تستمر حتى إقامة القداس وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل، ذلك بمشاركة خورس الشمامسة والآباء الكهنة وأحبار الكنيسة والمصلين.

تعيش الكنائس القبطية هذه الفترة صوم الرسل وهو أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الأوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الأموات وصعوده للسماء بعد حواره الأخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس أجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الأعظم على البشرية وجاب فيها أرض الكنانة من شمال وجنوب ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع أطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يقول له كما ذكر سفر متى بالكتاب المقدس(قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر).