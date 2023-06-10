حملة أمنية لضبط تجار المخدرات بأنحاء الجمهورية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن البحيرة

ضبط (3أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية")حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود .. وبحوزتهم (126 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,600كيلو جرام– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (أحدالأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة دمنهور .. وبحوزته (كميةلمخدر الهيروين – مبلغ مالى –هاتف محمول) .

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (أحدالأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة .. وبحوزته (كميةلمخدر الهيروين – مبلغ مالى –هاتف محمول).

تكثيف الجهود لضبط قضايا المخدرات

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (أحدالأشخاص–له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة باب شرق ..وبحوزته (كميةلمخدر الحشيش – مبلغ مالى) .

ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة باب شرق .. وبحوزتها (كميةلمخدر الهيروين – مبلغ مالى –هاتف محمول) .

ضبط (أحدالأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة محرم بك.. وبحوزته (2000 قرص مخدر لعقار "التامول" – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

مديرية أمن مطروح

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطةالعلمين ..وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية

ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى –هاتف محمول).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة نبروة .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - كميةلمخدر الحشيش– 8000 قرص مخدر لعقار"الكبتاجون" – 13 قرص مخدر لعقارى "أوكسى ، الترامادول" – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – سيارة – 4 هواتف محمولة– 2 قطعة سبيكة ذهبية).

مديرية أمن السويس

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجدهبدائرة قسم شرطة فيصل .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين .. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة الفتح ،وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول– سلاح أبيض).

مديرية أمن قنا

ضبط (أحد الأشخاص).. حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا .. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى –2 هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا .. وبحوزته (185 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالى - هاتف محمول).

منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية..وبحوزته (كمية من مخدرالحشيش - مبلغ مالى –هاتفمحمول–سلاحأبيض).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.