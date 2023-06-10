نائب محافظ البحيرة تتفقد فعاليات مبادرة "أنت الحياة" لمحو الأمية

أجرت د. نهال بلبع نائب محافظ البحيرة جولة تفقدية رافقها خلالها اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة البحيرة ود. محمد يحي ناصر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بمتابعة فعاليات اليوم الثاني من مبادرة " أنت الحياة"والتي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار، وتستمر حتى ١١ يونيو الجاري .

وخلال جولتها تفقدت الفاعليات التى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالبحيرة فى اليوم الثاني من عمل القافلة حيث تجرى سلسلة من ندوات الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة وورش ومحاضرات توعوية للشمول المالي وذلك بالتنسيق مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة ومركز الأزهر العالمي للفتوى وذلك حرصاً من المجلس على إستكمال مسيرة العمل من حملات التوعية لنشر وسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وٱستهدفت ١٠٠٠ سيدة للبرنامج التدريب التثقيف المالي والإدخار بهدف تدريب السيدات وتمكينهن من خلال تعليمهن كيفية الإدخار وعمل ميزانية وتحسين أحوالهن الإقتصادية بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وتوعوية دينية وإجتماعياً لنزلاء مجمع دار المسنين بالأبعادية وندوات توعوية للسيدات عن مخاطر الزواج المبكر والفرق بين الولادة القيصرية والولادة الطبيعية وفوائد الرضاعة الطبيعية ومراحل النمو والتطور للطفل والتربية الإيجابية.

كما تفقدت الإمتحانات الفورية التى تقيمها الهيئة العامة لتعليم الكبار لجعل القرية خالية من الأمية حيث تم إستكتاب أكثر من ٣٠٠ فرد قراءة وكتابة بالإضافة لتجميع الأُميين وعمل فصول لمحو أُميتهم كما تم عمل حملات طرق أبواب وتشكيل لجان للمرور على المنازل لحثهم على القدوم على الإمتحانات الفورية المقامة بالقافلة لمحو أُميتهم.

وقد قدمت المبادرة خدماتها المختلفة لأهالي القرية وعلى رأسها الخدمات الطبية والتوعية الصحية حيث تم خلال اليوم الأول والثاني من المبادرة إجراء الكشف الطبي على ٢٩٨٦ مواطن ، وعمل ٢٣ أشعة عادية و٨ قرارات علاج على نفقة دولة و١٥ تحويل عمليات و٤٧٥ تحليل معملي و١٠٢ معمل طفيليات كما تم صرف أدوية مجاناً بعد توقيع الكشف الطبي على المرضى وعلى صعيد آخر تم عمل قوافل توعوية وثقافية ، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل حرفية.

مبادرة أنت الحياة

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة "أنت الحياة" هى أول فاعلية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن، من الناحية الإجتماعية والصحية والنفسية والدينية وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري والمساهمة فى تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة.

وقد شهد اليوم الثاني من المبادرة إقبالاً متزايداً من المواطنين وتناشد د. نهال بلبع المواطنين بسرعة التوجه للإستفادة من الخدمات المتكاملة التى تقدمها القافلة.