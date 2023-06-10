حواس يتابع رفع 70 طن قمامة وتركيب كشافات انارة بدمياط

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، اليوم أعمال النظافة اليومية وصيانة وإصلاح الإنارة العامة بنطاق المركز والمدينة، إذ جرى جمع ورفع 70 طن من القمامة والمخلفات، من مناطق الشيخ ضرغام، وكفر حميدو، وعزب النهضة وجرى توريدها لمصنع تدوير القمامة بقرية ابو جريدة بمركز فارسكور.



وقال المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، أنه تم تنفيذ حملة نظافة بمشاركة رؤساء الوحدات لإزالة تجمعات القمامة والمخلفات والتراكمات أولاً بأول بجميع نقاط التجميع بصفة دورية ونقلها إلي الأماكن المخصصة لها بالمعدات والسيارات اللازمة وذلك للحفاظ علي البيئة المحيطة والمظهر الجمالي وصحة وسلامة المواطنين حيث اسفرت الحملات عن رفع 70طن قمامة ولا زالت حملات النظافة مستمرة حتي تحقق أهدافها.



وناشد حواس المواطنين إلقاء القمامة في تمام الساعة الثامنة صباحا ومساء لضمان عدم تراكم القمامة بالشوارع والميادين العامة ورفعها عن طريق سيارات ومعدات جهاز النظافة وعمال القري حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة.

وفيما يخص صيانة وإصلاح الإنارة العامة، تم صيانة 130 كشاف بالمدينة والقرى التابعة للمركز.



وفي سياق آخر، تم متابعة ري الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.



تأتي تلك الأعمال في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في قطاعي النظافة والإنارة العامة.

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