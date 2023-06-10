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السبت 10 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إعدام منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

 شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية على 172 منشأة تبين أن 44 منها من دون ترخيص ومنشأة واحدة  تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 وأسفرت الحملات من تحرير عدد 109 محاضر وسحب 57 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1200 كيلو من أغذية متنوعة و172 لتر عصائر  وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

 وأكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة  بالدقهلية، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين. 
 بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

الجريدة الورقية