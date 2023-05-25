إسرائيل تتصدر جوجل.. إسقاط مسيرة من لبنان وتوتر مع إيران

الاحتلال الإسرائيلى تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد أن أسقط مسيرة قال إنها اجتازت الحدود مع لبنان.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم إسقاط مسيرة اجتازت الحدود من لبنان، فيما أضافت قوات الاحتلال أن منظوماته الجوية تابعت المسيرة منذ لحظة رصدها حتى لحظة إسقاطها.

إسرائيل ووابل الهجمات الصاروخية:

الهجمات الصاروخية على إسرائيل

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، شهر إبريل الماضى إن حكومته ستتصرف بحزم ردًا على وابل من الهجمات الصاروخية التى تعرضت لها إسرائيل.

وأطلق مسلحون من لبنان وغزة عددًا كبيرًا من الصواريخ على شمال إسرائيل وجنوبها ورد الجيش الإسرائيلى بضربات جوية، لكن لم يبد أى طرف رغبة فى إطالة أمد القتال.

الشرطة الإسرائيلية تهاجم المسجد الأقصى:

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى: "لا أحد يريد تصعيدًا فى الوقت الحالي.. الهدوء سيتم الرد عليه بالهدوء، فى هذه المرحلة على ما أعتقد، على الأقل فى الساعات المقبلة".

وفى وقت سابق، داهمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى وضربت المصلين الفلسطينيين، واعتقلت وطردت مئات الأشخاص من الحرم القدسى فيما وصفته بأنه مداهمة لإخراج "محرضين متحصنين فى المسجد" الأمر الذى أثار إدانات فى أنحاء العالم العربى.

بنيامين نتنياهو

إيران تكشف عن باليستي جديد وسط توتر مع إسرائيل:

وفي السياق ذاته، أزاحت طهران الستار عن أحدث الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود السائل، ويبلغ مداه ألفي كيلومتر، وذلك بعد يومين من إثارة رئيس الأركان الإسرائيلي احتمال تحرك ضد التطورات السلبية في البرنامج النووي الإيراني مع اقترابه من مستويات إنتاج الأسلحة.

رسالة إلى أعداء إيران:

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن صاروخ خيبر، هو الجيل الرابع من فئة صواريخ خرمشهر الذي يعد أبعد مدى في ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، ويمكنه حمل رأس حربي يزن 1500 كيلوغرام.

وقال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني: “رسالتنا إلى أعداء إيران هى أننا سندافع عن البلاد وإنجازاتها، رسالتنا لأصدقائنا والدول التي تتشارك والجمهورية الإسلامية مواجهة الهيمنة العالمية، هى أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي”.

وكشفت إيران عن صواريخ خرمشهر في 2016، قبل أن تقوم بتجريبها في يناير 2017، وقالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة حينها إن تجربة الصاروخ تتعارض مع القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي، وتتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.