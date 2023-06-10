تداول 35 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط السفينة VIVA UNITA القادمة من روسيا وعلى متنها 3616 طن أرز و 21300 طن قمح، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 189 م وعرضها 31 م، إذ يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدًا جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.



وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31491 طن تشمل: 4925 طن يوريا و 4354 طن رمل و 13758 طن كلينكر و 6070 طن مولاس و 2384 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66141 طن تشمل: 949 طن ابلاكاش و 6053 طن حديد و 6610 أطنان فول صويا و 8673 طن خردة و 14910 أطنان ذرة و 4030 طن كسب فول صويا و 3616 طن أرز و 21300 طن قمح.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 858 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 31 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3047 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164766 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 211408 أطنان.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5202 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3221 شاحنة.