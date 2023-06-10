إيمان عبدالغني تشعل حفل ليالي الفنون الخالدة بجدة

الفنانة إيمان عبدالغني، أحيت حفل ليالي الفنون الخالدة، ضمن حفلات تقويم جدة، أمس، الجمعة، وذلك عبر شاشة MBC مصر.

وكانت بدأت الفنانة إيمان عبد الغني، الحفل بمجموعة من الأغاني العربية الشهيرة والخالدة، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتفاعل الجمهور مع الأغاني التيت قدمتها الفنانة إيمان عبد الغني، خلال الحفل بالهتاف والتصفيق خلال غنائها على المسرح.

ومن أبرز الأغنيات التي قدمتها الفنانة إيمان عبدالغني، خلال الحفل: "مقطع من أغنية الأطلال، بعيد عنك لأم كلثوم، قارئة الفنجان للراحل عبدالحليم حافظ، يا مسافر وحدك للمطرب الراحل محمد عبدالوهاب.

تفاصيل حفل إيمان عبدالغني

وكانت قدمت مجموعة قنوات MBC مصر، حفل المطربة مي فاروق والمطربة إيمان عبدالغني، والذي اقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية، مساء امس، الجمعة، على الهواء مباشرة، في تمام الساعة العاشرة مساء.

يأتي الحفل تحت عنوان ليالي الفنون الخالدة، ضمن حفلات تقويم جدة. وشهد تقديم مي فاروق وإيمان عبدالغني مختارات مميزة من الأغاني العربية الشهيرة والخالدة.

من هي إيمان عبدالغني؟

يشار إلى أن إيمان عبدالغني فنانة بدار الأوبرا المصرية، شاركت فى عدة مهرجانات عربية، قامت بغناء اغاني مسلسل “أنا قلبي دليلي”، كما شاركت في فيلم "طيارة ورق".