إحالة 458 موظفًا للتحقيق.. تغيبوا عن العمل

كلف اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ورضا السيد غزالى مدير ادارة الرقابة و المتابعة بديوان مركز المحلة بالقيام باعمال التفتيش المفاجئ، على سجلات الحضور والانصراف والانضباط الوظيفي على جميع المؤسسات الحكومية.

وأكد فكري رئيس المدينة أنه تم تكثيف أعمال التفتيش المفاجئ على الوحدات المحلية والصحية وكذلك المستشفيات ومكاتب الصحة والعديد من المصالح الحكومية الأخرى وأسفرت أعمال التفتيش التى تمت على مكتب رعاية طفل ثاني و المركز الطبي و المستشفى العام و مستشفى الصدر و الوحدة الصحية بصفط تراب ووحدة غسيل الكلى بصفط تراب و الوحدة المحلية صفط تراب و شباب ورياضة أول المحلة والديوان العام ومكتب صحة ثاني المحلة والوحدة المحلية والوحدة الصحية و التضامن الاجتماعي بمحلة حسن ومستشفى سامول المركزي والوحدة المحلية والصحية والتضامن الاجتماعي بمحلة ابو علي والوحدة الصحية ومركز الشباب ببطينة عن التشطيب علي عدد 458 فرد منهم 22 تشطيب ترك عمل ( 10 طبيب و 2 تمريض و 5 فني و 5 موظف) بالإضافة الى التشطيب غياب لعدد 436 ( 189 طبيب و 74 فني و 15 اداري و 133 تمريض و 25 موظف).

يذكر انه تم إحالة جميع المخالفات للتحقيق و قد شارك في اعمال التفتيش على الوحدات المحلية و الصحية هيثم السنيطي عضو الرقابة و المتابعة بديوان مركز المحلة.