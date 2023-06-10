نقابة المعلمين تقدم 40 ألف جنيه لأسرة المعلم المتوفى فى حادث بالإضافة لمبلغ الميزة التأمينية

أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة حريصة على تقديم الدعم لأسر المعلمين، الذين يتوفون فى حوادث أو خلال العمل، أثناء سعيهم لأداء رسالتهم فى تعليم وتربية الأجيال.

وإن كانت هذه المساندة لا تعوض الأسرة عن فقيدها، ولكن حرصاً من النقابة على مساندتهم، استحدث مجلس النقابة الحالى ميزة مالية تصرف من صندوق الزمالة، فى حالة وفاة المعلم عضو الصندوق فى حادث، يتم صرف 40 ألف جنيه، لورثته بالإضافة إلى الميزة التأمينية التى بلغت 37 ألف جنيه حالياً.

وأوضح نقيب المعلمين أن النقابة لا تألو جهداً فى تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين، والمساندة المستمرة، بما يحقق الهدف المرجو فى المنظومة التعليمية.

وأشار الزناتى إلى أنه بدء صرف زيادة الميزة التأمينية للمعلمين بالزيادة الجديدة والمحددة بـ37 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم فى 1 يناير 2023، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانونى أو الوفاة أو العجز الكلى.

وأوضح أن زيادة الميزة التأمينية، تعد الزيادة الثامنة التى يقرها الصندوق للميزة التأمينية، منذ تولى مجلس النقابة الحالى المسئولية فى يونيو 2014.

وأكد نقيب المعلمين أن مجلس نقابة صندوق الزمالة، أجرى دراسة اكتوارية لتحديد قيمة الزيادة المالية، وهو النهج الذى يسير عليه المجلس الحالى، وكانت قيمة الميزة التأمينية 13 ألف جنيه، قبل عام 2014، واستطاع المجلس الحالى زيادتها ووصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017، لتبلغ 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018، وفى عام 2019، زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألفاً و770 جنيهاً، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه فى عام 2020، وصعدت قيمتها فى عام 2021، لتصبح 27 ألفاً، و500 جنيه، وتمت زيادتها إلى 30 ألف جنيه فى عام 2022، لتتم اعتماد الزيادة الأخيرة خلال العام الحالى إلى 37 ألف جنيه.