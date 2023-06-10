نقابة بيطريى الإسكندرية: نتعاون مع أطباء الأسنان لتقديم خدمات مشتركة ونسعى للحصول على شهادة الأيزو

قالت الدكتورة غادة حسين موسى، نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية، إن النقابة قامت بشراء شاليه بالساحل الشمالى بالكيلو 79 ومجهز بالكامل وقريب من منطقة الخدمات وذلك بناء على قرار الجمعية العمومية للأطباء البيطريين بالإسكندرية بتاريخ 18 مارس ٢٠٢٣ وتجديداً لقرار الجمعية العمومية فى عام 2018 بشراء شاليه للأطباء البيطريين.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة أطباء الأسنان لفتح منفذ للسلع المدعمة لخدمة البيطريين والأسنان، كما نسعى حالياً للحصول على شهادة الأيزو 9000 كمركز تدريب معتمد دولياً، كما وفرنا خدمة الترجمة المعتمدة كما أجرينا فعاليات المعرض الرابع والعشرين لمنتجات وسلع النقابة بمشاركة أكثر من 200 طبيب بيطرى.

وأشارت «موسى» إلى قيام النقابة باتخاذ إجراءات افتتاح فرع للشهر العقارى داخل النقابة وسنكون أول نقابة بيطرية لديها تلك الميزة، كما وفرنا خدمة السجل المدنى لإنهاء شهادات الميلاد والوفاة والزواج وجوازات السفر، كما أننا نسعى قبل عيد الأضحى توفير منفذ لبيع اللحوم البلدية بسعر مدعم بمبلغ 250 جنيهاً ومذبوحة بالمجاز المصرية.

وأوضحت «موسى» أن النقابة قدمت مشروعاً لمحافظ الإسكندرية من أجل حماية المواطنين فى عيد الأضحى يسمح بوجود طبيب بيطرى داخل كل شادر مخصص للذبح فى الشوارع وتكون من ضمن الشروط الأساسية لإنشاء الشادر حتى يتمكن الطبيب البيطرى من الكشف على الأضحية قبل الذبح لحماية المواطن من تناول لحوم مصابة بعدد من الأمراض.