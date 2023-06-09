انفجار ذخائر في الصومال يُنهي حياة 22 شخصًا

لقي 22 شخصًا مصرعهم من بينهم طفلان بانفجار ذخائر في “الصومال”، في منطقة تبعد حوالى 120 كيلومترًا جنوبي العاصمة مقديشو، حسبما أفاد نائب مفوض المنطقة.

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، مساء اليوم الجمعة، قال المسؤول عبدي أحمد علي في مؤتمر صحفي: "وقعت كارثة قُرب قوريولي، لقي أطفال أبرياء مصرعهم في انفجار نجم عن قذائف هاون".

ولم يُحدد المسؤول مصدر هذه الذخائر، ولا متى وضعت في المكان المذكور.

وطلب علي من السُلطات المساعدة "لسحب هذه الذخائر غير المُنفجرة والمُتناثرة في المنطقة"، و"تجنب هذه الكوارث".

وأكد إبراهيم حسن، وهو أحد سكان المدينة، في اتصال مع "فرانس برس"، أن معظم الضحايا "أطفال صغار قضوا في المكان بعدما اصطدم أحدهم بعبوة ناسفة قرب مكان يلهون فيه".

متمردي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة:

وتشهد المنطقة مواجهات منتظمة بين القوات الصومالية بدعم من قوة الاتحاد الإفريقي، ومتمردي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، الذين يُقاتلون الحكومة منذ عام 2007.

وفي 26 مايو، قُتل متمردو حركة الشباب 54 جُنديًا على الأقل في هجوم على قاعدة للاتحاد الإفريقي يتمركز فيها جنود أوغنديون في مدينة بولو مارير، التي تبعد حوالى 30 كيلومترًا من قوريولي.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني مقتل 54 جُنديًا أوغنديًا خلال القتال على القاعدة العسكرية لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية (ATMIS) في الصومال، التي هاجمها مسلحون من حركة الشباب.

وبعد أسبوع على الحادث، قال موسيفيني إنه خلال الهجوم "لم يكن أداء بعض الجنود هناك كما هو متوقع، إذ أصيبوا بالذعر، مما أدى إلى إرباكهم واستغلت حركة الشباب ذلك لاقتحام القاعدة وتدمير بعض المعدات".

وكان موسيفيني أعلن السبت الماضي، أن هناك خسائر بشرية وقعت جراء هجوم شنته حركة الشباب الصومالية على قاعدة عسكرية تضم قوات حفظ سلام أوغندية في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الإفريقي يوم الجمعة.

وكانت حركة الشباب المُجاهدين في الصومال هاجمت يوم 26 مايو الماضي معسكرًا بمدينة "بولو مرير" على بُعد 110 كيلومترات جنوب العاصمة مقديشو، وهو معسكر تتمركز فيه وحدات من قوات أوغندية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.