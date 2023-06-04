وفاة 54 فردًا من قوات حفظ السلام الأوغندية بهجوم إرهابي في الصومال

أعلن الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، وفاة نحو 54 فردًا من قوات حفظ السلام الأوغندية جرّاء اعتداء شنه متطرفو حركة "الشباب" على قاعدة عسكرية تابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال.

وقال موسيفيني -في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" نقلتها قناة "فرانس 24" اليوم الأحد- "اكتشفنا جثامين لـ 54 جنديا ضحية للحادث"، لافتا إلى أن من بين الضحايا قائد.

حصيلة الضحايا

وتعد حصيلة الضحايا هي الأكبر حتى الآن منذ أطلقت القوات الموالية للحكومة المدعومة من قوات الاتحاد الإفريقي المعروفة بـ"بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال" هجوما ضد حركة "الشباب" المتطرفة خلال شهر أغسطس الماضي.

وكان مسلحون قد قادوا الأسبوع الماضي سيارة محملة بمتفجرات إلى القاعدة العسكرية بمدينة /ولو مارير/ الواقعة على بعد 120 كيلو مترا جنوب غرب العاصمة الصومالية مقديشيو؛ ما أدى إلى تبادل إطلاق النار، وفقا لرواية السكان المحليين وقائد عسكري.