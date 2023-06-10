باملاك تيسيما.. تخوف مصري مغربي من حكم نهائي أفريقيا

الأهلي والوداد

حالة من الخوف تنتاب الأهلي والوداد، من الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما، الذي أسندت إليه الإدارة التحكيمية لمباراة الإياب بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومنذ إعلان الاتحاد الأفريقي، إسناد القيادة التحكيمية باملاك تيسيما انهالت ردود فعل سلبية من الجماهير المصرية والمغربية على الحكم الأثيوبي.

يرتبط الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما بذكريات حزينة وخسائر مؤلمة مع الأهلي ، حيث كان تيسيما شاهدا على خسارة الفريق المصري اللقب مرتين.

ظهر باملاك تيسيما لأول مرة مع الأهلي في نهائي 2017 وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله وسط اعتراضات مصرية لعدم احتساب ركلة جزاء، ليخسر بعدها الأحمر اللقب بالسقوط في المغرب بهدف نظيف.

وأدار باملاك تيسيما في العام التالي نهائي أفريقيا وكان الأهلي فائزا في الذهاب على الترجي التونسي 3-1، ثم خسر في الإياب بثلاثية نظيفة بصافرة الحكم الإثيوبي.

وبالانتقال إلى الجانب المغربي فإن باملاك تيسيما ترك ذكريات سيئة حينما تقابل الزمالك ونهضة البركان في نهائي الكونفدرالية والتي فاز بها الفارس الأبيض، حيث شهدت اعتراضات قوية من جانب الفريق المغربي وبعثته بقيادة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وأحد المسئولين البارزين في (كاف)، على قرارات الحكم وحملوه مسئولية خسارة اللقب.

لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل اشتبك لقجع مع تيسيما في الملعب بعد المباراة، ليتهمه الاتحاد الإثيوبي بضرب الحكم ويحرك شكوى رسمية انتهت بالتصالح بين الطرفين.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي في الذهاب بهدفين لهدف، على ملعب القاهرة الدولي، يوم الأحد الماضي، ويحتاج الأحمر للخروج بالتعادل أول الفوز بأية نتيجة للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

ويتجدد اللقاء بين الأهلي والوداد، يوم الأحد المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس في مباراة الإياب، عند دقات الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب الـ 11 في تاريخه ببطولة دوري أبطال أفريقيا فضلًا عن الثأر من الوداد في نهائي النسخة الماضية التي خسرها في المغرب بهدفين من دون رد، في حين يبحث الوداد عن تأكيد تفوقه الأفريقي والحفاظ على اللقب لرفع رصيده إلى البطولة الرابعة في تاريخه.