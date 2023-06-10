إزالة 268 حالة من حملات الموجة الـ 21 ببنى سويف  

ازالة التعديات على أملاك الدولة ببنى سويف

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة صور التعديات كافة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة والذي تضمن الإشارة إلى إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 268 حالة، 131 حالة تعد مباني +137 حالات زراعات، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي وحتى 7 يونيو الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 إبريل الماضي إلى 19 مايو 2023، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعدٍ مبانى وزراعات وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تستمر حتى 16 يونيو الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة المزمع إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

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