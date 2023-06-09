الأهلي والوداد.. كولر والشناوي يتحدثان في المؤتمر الصحفي

يتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد الشناوي قائد الفريق، في المؤتمر الصحفي لمباراة الوداد المغربي التي تجمع الفريقين مساء الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي للمباراة في الواحدة والنصف ظهر غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، ويقام في مركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.







الأهلي والوداد

في مواجهة أفريقية عربية مرتقبة، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شاشة بي إن سبورتس “beinsports hd 4" الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وحقق الأهلي فوزًا بثنائية لهدف في مواجهة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب القاهرة الدولي، وحسم الأحمر نتيجتها عبر بيرسي تاو في الوقت البديل زمن شوط اللقاء الأول، ومحمود عبد المنعم كهربا الذي سجل ثاني أهداف اللقاء مع بداية مجريات شوط اللقاء الثاني.

تأكد غياب ثنائي فريق الوداد المغربي زهير المترجي وعبدالله حيمود في لقاء الأهلي الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للوداد المغربي، اليوم الخميس، أن ثنائي الفريق المترجي وحيمود، سيغيبان عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد النادي الأهلي

