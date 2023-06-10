اصنعي ليزي كيك بالشوفان علي خطي المطاعم

يعد ليزي كيك بالشوفان من الحلويات الغربية الباردة بالفريزر، ومن اسهل الحلويات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم اليكم طريقه عمل ليزي كيك بالشوفان.

ليزي كيك بالشوفان

مقادير ليزي كيك بالشوفان

- بسكويت : 2 كوب (سادة مطحون خشن)

- حليب مكثف محلى : علبة

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- الشوفان : 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

ذوبي الزبدة بقدر على النار، ثم أضيفي بودرة الكاكاو وحركي.

أضيفي الحليب المكثف وحركي، ثم أضيفي الشوفان، وقلبي المكونات.

أضيفي البسكويت وقلبيه مع باقي المكونات.

افردي ورق زبدة في صينية.

أضيفي خليط الليزي كيك ووزعيه بالتساوي، ويمكنكِ تشكيله على شكل رول وتغليفه جيداً.

أدخلي الصينية للفريزر لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم، ثم قطعيه وقدميه بارداً.

ليزي كيك بالشوفان

ما هي فوائد الشوفان للجسم



فوائد الشوفان في حال استخدامه كوجبة أو خلال الوجبات بشكل يومي:

تقليل خطر الإصابة بمرض القلب وتعزيز صحته: يعود فوائد الشوفان على صحة القلب بسبب احتوائه على نسب عالية من الألياف الغذائية، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لتنظيم عمل القلب.

وبعض الدراسات أثبتت أن للشوفان دور في تقليل نسبة خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.

تحسين صحة الجلد: يعتبر الشوفان من الأغذية المعززة في تحسين صحة الجلد والبشرة والعناية بها، ومن فوائد الشوفان على الجلد، أنه يساهم في علاج الأكزيما.

مصدر للطاقة: إذا قمت بتناول الشوفان في الصباح فسوف يمدك بالطاقة اللازمة التي تستمر خلال ساعات النهار وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تعطي الشعور بالشبع، كما يحتوي على نسب عالية من فيتامين ب.

الوقاية من مرض السكري: من فوائد الشوفان أنه يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، كونه ذو مؤشر جلايسيمي منخفض.

تقليل من خطر الإصابة بالسمنة: لأنه يعطي الشعور بالشبع بسبب احتوائه على نسب عالية من الألياف.

التقليل من الإمساك وذلك أيضاً بسبب وجود الألياف في الشوفان.