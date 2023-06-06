خطوة بخطوة حضري كيكة الفراولة بالزبادي

تعد فاكهة الفراولة من أحب أنواع الفواكه للكبار والصغار لمذاقها الطيب وفوائدها المتعددة التي تعود بالنفع للجسم.

يسهل تناول الفراولة بشكل مباشر أو وضعها على بعض أنواع الحلويات أو كعصير شهي وذكي وفي السطور التالية نقدم لكِ أبرز فوائدها.

فوائد الفراولة

تمثلت فوائد الفراولة المحتملة في ما يأتي:

1. زيادة قوة الجهاز المناعي

تحتوي الفراولة على نسبة جيدة من فيتامين ج، وهذا الفيتامين قادر على تعزيز وتقوية صحة الجهاز المناعي، كما أنه يعمل على جعل الجهاز الهضمي يمتص الحديد بشكل أفضل، وهذا يحد من الإصابة بفقر الدم الناتج من نقص الحديد.

2. دعم عمل الجهاز الهضمي

الفوسفور المتواجد في الفراولة يُساهم في تحسين عملية الهضم، كما أنه يمد الجسم بالطاقة.

3. المساهمة في الحد من الإصابة بالسرطان

الفراولة غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة، ومن هذا المنطلق قد يكون للفراولة دور في الحد من الإصابة بمرض السرطان.

4. تنظيم مستويات السكر في الدم

من أبرز فوائد الفراولة أنها قد تُساهم في تنظيم مستويات السكر في الجسم، وذلك يعود بسبب احتوائها على الألياف الغذائية التي تُساهم في الحد من الشعور بالجوع، وبتالي تناول كميات طعام أقل، وهذا ما يُساهم في تنظيم السكر في الدم.

5. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

أحد فوائد الفراولة تعزيز وتحسين صحة القلب والشرايين عمومًا، وتعزى هذه الفائدة المحتملة إلى احتواء الفراولة على كل مما يأتي:

الألياف التي قد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيئ في الجسم.

البوتاسيوم، إذ يُعزز البوتاسيوم صحة الأوعية الدموية، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، وهذا يؤدي إلى تعزيز صحة القلب.﻿

نسب معتدلة من حمض الفوليك (Folic acid) الذي يُساعد على تحسين صحة القلب.

مضادات الأكسدة، مثل: الأنثوسيانين (Anthocyanin)، ومضادات الالتهاب، مثل: الفلافونويدات، والتي جميعها تساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب.

6. المساهمة في خفض الوزن

تُعدّ الفراولة جيدة للحميات التي تختص في خفض الوزن، وذلك يعود للسببين الآتيين:

احتواء الفراولة على الألياف الغذائية التي تحد من الشعور بالجوع وهذا ذُكر سابقًا.

امتلاك الفراولة القليل من السعرات الحرارية، إذ إن كل 100 غرام من الفراولة الطازجة يحتوي على 32 سعرة حرارية فقط.

7. امتداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية

الفراولة مصدر جيد لفيتامين ك، والمنغنيز، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، وفيتامينات المجموعة ب، والنحاس، والمغنيسيوم، والأوميغا 3، وهذه عناصر جميعها هامة لصحة الجسم.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير كيكة الفراولة بالزبادي بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الفراولة : 400 غرام (مقطعة قطع صغيرة)

- سكر : كوب

- زبادي : نصف كوب

- طحين : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- الزبدة : 5 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينية فرن صغيرة بالسمن والطحين.

في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر جيداً باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح القوام هشاً.

أضيفي البيض والفانيليا واستمري في الخفق، ثم اسكبي الزبادي مع الخفق باستمرار.

أضيفي الطحين، والبيكنج باودر، والملح وقلبي المزيج جيداً.

اسكبي المزيج في الصينية المحضّرة.

في وعاء جانبي، قلبي الفراولة مع السكر، ثم وزعيها على وجه الكيك وأدخليها إلى الفرن لحوالي 50 دقيقة حتى تنضج، ثم قدميها.