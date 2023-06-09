حضري أشهي كيكة سينابون بأسهل طريقة

تعد كيكة السينابون، من ألذ الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كيكة السينابون بمكونات بسيطة ومتوفرة في منزلك.

كيكة السينابون

مقادير كيكة السينابون



- البيض : 5 حبات

- سكر : كوب

- الزيت : كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- دقيق : 2 كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : 2 ملعقة كبيرة

- السكر الناعم : ربع كوب

- حليب : كوب

- حليب مكثف محلى : عبوة

- جبنة : 4 قطع (مطبوخة)

طريقة التحضير



‏في وعاء، امزجي البيض، والسكر، والزيت، والفانيليا، على سرعة عالية لمدة دقائق معدودة حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الدقيق، والبيكنج باودر، والملح واستمري بالخلط.

صُبي نصف كمية الخليط في قالب كيك، ثم ضعي فوقه القرفة والسكر المخلوطين، ثم صبي النصف المتبقي من مزيج الكيكة.

أدخلي القالب إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.

لتحضير صوص التزيين: امزجي الحليب، والحليب المكثف، والزبادي، والجبنة المطبوخة، على سرعة عالية، ثم ضعي الصوص في الثلاجة لحين الاستخدام.

أخرجي الكيكة من الفرن، واتركيها لتبرد قليلاً، ثم صُبي الصوص فوقها، وقدميها باردة.

فوائد سينابون



على الرغم من الأضرار الصحية الناتجة عن الإفراط في تناول السينابون، إلا أن مكوناته تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان، ومنها:

القرفة

تساهم في مكافحة العدوى البكتيرية والفطرية، والحفاظ على وظائف خلايا المخ، ومحاربة الالتهابات.

كيكة السينابون



أضرار السينابون



تحتوي قطعة واحدة من السينابون (268 جرام)، الخالية من الإضافات، مثل الكراميل وصوص الشوكولاتة، على 880 سعر حراري، 37 جرام دهون، 1140 ملليجرام صوديوم، 127 جرام كربوهيدرات، 55 مليجرام كوليسترول، 58 جرام سكر، 13 جرام بروتين، ما يجعل الإفراط فيها يهدد الجسم بالعديد من الأضرار، أبرزها:

حب الشباب

تعمل السكريات على رفع معدلات الأنسولين بشكل سريع بالدم، ما ينتج عنه زيادة في إفراز الأندروجين (مجموعة من الهرمونات التي تفرزها الغدة الكظرية)، الذي يعجِّل من الإصابة بحب الشباب.



فقدان الطاقة

تعمل المعجنات على رفع معدلات الطاقة سريعًا بالجسم، ويتعبه انخفاض حاد للسكر في الدم، ما يشعر متناوليها بالكسل والخمول.