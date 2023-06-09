نظمت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، جلستها العلمية الثانية بعنوان "تعزيز التعاون بين مصر وأفريقيا في مجال جودة الرعاية الصحية" ضمن مشاركتها بختام فعاليات معرض ومؤتمر صحة أفريقيا Africa Health Excon 2023.

جودة الرعاية الصحية.. فرص وتحديات:

تناولت الجلسة فرص وتحديات تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية بالمنشآت الأفريقية وسبل تعزيز التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية على مستوى أفريقيا.

وخلال كلمتها، تناولت د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بناء قدرات الكفاءات من الكوادر الطبية في مجال الجودة لتحسين الخدمات الصحية، إذ ركزت على أهم الخصائص المطلوب توافرها في إطار ذلك من: تدريب جيد، ومهارات اتصالية عالية، والعمل وفقًا لمعايير موثوق منها، وغير ذلك من المرتكزات التي يجب التركيز عليها في البرامج التدريبية لهم على مستوى مصر وأفريقيا.

وأكد الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن دور الاعتماد بالمنشآت الصحية يتمثل في التحسين الفعلي للخدمات الصحية المقدمة داخل المنشأة، لافتًا أن اعتماد المنشآت هو أحد أهم وسائل ضمان توفير جودة عالية للخدمة الصحية المقدمة، وتحسين مخرجات الخدمة الصحية والحد من المضاعفات، وتوفير الأمان للمريض.

وأوضح الدكتور السيد العقدة أن أهم ما يميز المنشآت المعتمدة هو اهتمامها بمردود الخدمة من خلال قياس مستوى رضا المتعاملين، كما يسهم الاعتماد في الحد من أعداد الوفيات، والحد من المضاعفات، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات إشراك المريض بخطة العلاج، مشيرًا إلى أن خبراء الجودة قاموا بمراجعة الأبحاث العلمية كافة قبل إعداد أدلة المعايير المختلفة والتي تراعى إشراك المريض والقياس الحقيقي لمكونات الخدمة الصحية كافة، مما يؤكد الثقة في مخرجات الخدمة الصحية.

معرض ومؤتمر صحة إفريقيا

بينما أوضحت الدكتورة ميهي التحيوي، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن مفهوم سلامة المرضى يقصد به وقاية المريض من أي ضرر يتعرض له أثناء عملية الرعاية الصحية، مشيرة أن متطلبات السلامة بالهيئة تشمل معايير سلامة المرضى العامة (11 معيارًا)، معايير سلامة الدواء (5 معايير)، معايير سلامة الإجراءات الجراحية (4 معايير)، معايير السلامة البيئية (8 معايير).

كما أكدت أن تطبيق معايير الجودة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بهدف ضمان سلامة المرضى داخل منشآت الرعاية الصحية الأفريقية تتمثل في تحليل الفجوات، ووضع خطط للتحسين، وتوجيه منشآت الرعاية الصحية لتنفيذ معايير السلامة.

معرض ومؤتمر صحة إفريقيا

ومن جانبها، أكدت د. أميرة حجازي، عضو بمكتب منظمة الصحة العالمية - مصر، أن أهداف التنمية المستدامة تحث البلدان على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى توفير الحماية من المخاطر المالية والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية بمستوى جودة عال، مشيرة إلى أن الواقع يؤكد أنه لا يزال توفير الرعاية الجيدة يمثل تحديًا كبيرًا في الكثير من الدول.

معرض ومؤتمر صحة إفريقيا

وأضافت أن العالم بحاجة إلى أنظمة صحية عالية الجودة، فضلًا عن تحسين مستوى الرعاية الصحية من خلال تقديم الرعاية التي تحسن أو تحافظ على صحة الإنسان، والاستجابة لاحتياجات السكان المتغيرة.

كما استعرضت رؤية منظمة الصحة العالمية لمفهوم الجودة بالرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة، والأثر الاقتصادي للجودة، مشيرة إلى أن المستوى الرديء لخدمات الرعاية الصحية يؤدي إلى خسائر بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل تتراوح ما بين 1.4 و 1.6 تريليون دولار أمريكي سنويًا.

معرض ومؤتمر صحة إفريقيا

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة ايدا وايمان، عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) ومدير البرامج التعليمية بمركز جنيف للاستدامة، أن الطريق إلى تحسين جودة الرعاية الصحية يحتاج إلى تطوير للبنية التحتية، والتدريب وبناء للقدرات، والوصول إلى تكنولوجيا متقدمة بأسعار معقولة، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأمن وخصوصية البيانات، والمشاركة المجتمعية، والبحث والابتكار، والرصد والتقييم.

معرض ومؤتمر صحة إفريقيا

وأشارت ايدا وايمان، إلى أن نجاح أو فشل منظومة التطبيب عن بعد في أفريقيا E-health يتوقف على مدى التحسن في مجموعة من العوامل مثل: تحسن مستوى محو الأمية الصحية، ووجود بنية تحتية تسمح بالتغطية الواسعة للهواتف المحمولة، بينما تتمثل المعوقات في ضعف الاتصال عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الافتقار إلى الأجهزة، والمعوقات السياسية والتنظيمية، والحواجز الثقافية واللغوية، وعدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا (الفجوة بين الريف والحضر)، والتكلفة.

معرض ومؤتمر صحة إفريقيا



وشارك كذلك بالجلسة الحوارية التي أدارها الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، جورجينا يوباه، المدير التنفيذي للمنتدى الأفريقي للبحث العلمي AFREEHEALTH، ود.صوفيناز تسيما، مدير وحدة مسببات الامراض والجينوم بمركز السيطرة على الأمراض الأفريقي Africa CDC، ريان كراودر، مدير البرامج والمبادرات باتحاد المستشفيات الدولية بمركز جنيف للاستدامة.

وخلصت الجلسة العلمية إلى عدد من التوصيات جاءت على النحو الآتى:

1. أن الطريق إلى التحول المؤسسي نحو منشآت رعاية صحية مستدامة يبدأ بالقادة؛ يجب أن يلهموا الأفكار ويغيروا العقليات ويفكروا على المدى الطويل ويتبنون أنظمة صحية مرنة.

2. حقوق الإنسان في الصحة لا معنى لها من دون خدمات ذات نوعية جيدة، وضمان الجودة عنصر حاسم في النظم الصحية عالية الأداء.

3. لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في أفريقيا، يجب أن ندرك تحديات الصحة في القارة، وندرس الاحتياجات، حتى يمكن تقديم حلول مناسبة للغرض ومتناسبة مع طبيعة القارة.

4. تعد الشراكات أمرًا بالغ الأهمية لتحسين الخدمة الصحية على المستوى الأفريقي، إذ تفتح فرصًا لتبادل الخبرات والتعلم والبناء على تجارب الآخرين.

5. المرضى ليسوا فقط متلقين للخدمة، ولكنهم مشاركين نشطين في خطة العلاج الخاصة بهم، لذلك يجب توجيههم وتثقيفهم حول معنى الرعاية الصحية الجيدة، ويجب أن يكونوا واثقين من أنهم سيحصلون على رعاية: آمنة وفعالة، وبما يتفق مع أحدث الأدلة السريرية.

6 - يتطلب تقديم خدمات عالية الجودة حوكمة رشيدة، وقوى عاملة صحية ماهرة وذات كفاءة، وآليات تمويل تمكن من رعاية جيدة وتشجعها، ونظم معلومات ترصد باستمرار وتتطور من أجل تقديم رعاية أفضل، وأدوية وأجهزة وتقنيات متاحة وآمنة ومأمونة، ومرافق رعاية صحية منظمة بشكل مناسب ويمكن الوصول إليها ومجهزة تجهيزًا جيدًا.

7. لتقديم خدمات التطبيب عن بعد في أفريقيا، نحتاج إلى تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات والتدريب، والوصول إلى تكنولوجيا ذات تكلفة مناسبة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأمن البيانات والخصوصية، والمشاركة المجتمعية، والبحث والابتكار، فضلًا عن الرصد والتقييم.