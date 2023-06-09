سيارة مسرعه تنهي حياة شاب بشبرا مصر

لقى شاب حتفه ، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة شبرا مصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط قائد السيارة.

حادث شبرا مصر

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوجود حادث مصادمة بدائرة قسم شرطة شبرا، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يدعى “محمد نبيل” 22 سنة، للطريق بمنطقة شبرا مصر صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث محطة جامعة القاهرة

لقيت طفلة حتفها أصيب والداها في حادث تصادم سيارة ميكروباص ، بدراجة نارية أعلي الطريق أمام محطة مترو جامعة القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق أمام محطة مترو جامعة القاهرة بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية أعلى الطريق أمام محطة مترو جامعة القاهرة، مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة والديها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وجاري ضبط سائق السيارة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف لغز العثور على جثة مسن فى العقد السادس من عمره بها طعنات ملقاة في الشارع، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجله بسبب خلافات بينهما، وأنه قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض، وإلقاء جثته من الطابق الثامن، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ملقاة في الشارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و تبين من الفحص ؛ العثور على جثة مسن فى العقد السادس من عمره، إثر إصابته بعدة طعنات وكسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال شهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة ، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مجل المجنى عليه بسبب خلافات بينهما، وأنه قام بالتعدى عليه وطعنه بسلاح أبيض وإلقاء جثته من الطابق الثامن.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق