أسباب احمرار واصفرار لون الوجه .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، تفاصيل مرض تغيير لون الوجه لدى البعض سواء كان أصفر أو أحمر.

ولفت موافي خلال برنامجه رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الشعيرات المتواجدة أسفل الوجه هي المسؤولة عن تغير لون الوجه، منوهًا إلى أن غلق وضيق الشعيرات أسفل الجلد يكون اللون فيها أبيض، بينما يكون لون الوجه أحمر حال توسعها.

وأشار إلى أن لون البشرة لا علاقة له بمرض يحدده أي فرد آخر، فالطبيب فقط هو من يحدد موقفك، مشددًا على ضرورة عدم الاستماع لأي فرد يقول لنا جملة “مال وشك مخطوف كدا”.

وذكر أن كل فرد يتعرض للجرح لكن الله تعالى جعل هناك “ميكانيزم”، أي وقف الدم حال الإصابات، من خلال انقباض الشرايين أو الأوردة، والتجلط الدموي، وتقليل الصفائح الدموية.

ونوه إلى أن هناك مرض مناعي بعدم وجود صفائح دموية لدى البعض، ما يؤدي للنزيف بسهولة، لافتًا إلى أن علاج هذا المرض يكز تناول الكورتيزون عند رقم محدد، علاوة على استئصال الطحال بعد رفع الكورتيزون.

واستكمل موافي قائلا: ممنوع تشخيص أمراض الدم بصورة الدم إلا في حالات نادرة، وهنا يحتاج المريض لبذل النخاع لاكتمال التشخيص؛ لأن الطب ليس علاجا ولكن تشخيصا".

نقص الصفائح الدموية

وعن مرض نقص الصفائح الدموية، أشار إلى أن كل فرض يتعرض للجرح لكن الله تعالى جعل هناك “ميكانيزم” وقف الدم حال الإصابات، من خلال انقباض الشرايين أو الأوردة، والتجلط الدموي، وتقليل الصفائح الدموية.

ولفت إلى أن هناك مرض مناعي بعدم وجود صفائح دموية لدى البعض، مما يؤدي للنزيف بسهولة، متابعا: “علاج هذا المرض تناول الكورتيزون عند رقم محدد، علاوة على استئصال الطحال بعد رفع الكورتيزون”.

واستكمل موافي، قائلًا: “ممنوع تشخيص أمراض الدم بصورة الدم إلا في حالات نادرة، وهنا يحتاج المريض لبذل النخاع لاكتمال التشخيص؛ لان الطب ليس علاجا ولكن تشخيص”.