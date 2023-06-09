فرص عمل خالية بوزارة الكهرباء .. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الكهرباء عن فرص عمل شاغرة بعدد من الوظائف الفنية للعمل بمواقع الشركة المختلفة، وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 وطبقا للائحة نظام العاملين بالشركة.

فرص عمل خالية بوزارة الكهرباء

المؤهلات المطلوبة

أن يكون المتقدمين لشغل وظيفة مهندس يكون حاصل على بكالوريوس هندسة من إحدى الجامعات المصرية.

أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس كهرباء حديث التخرج وحاصل على بكالوريوس الهندسة تخصص كهرباء قوى

أن يكون التقدير العام للمتقدم لا يقل عن جيد

أن بكوت مقيد بنقابة المهندسين

ألا يزيد السن عن 32 سنة

أما المتقدمون لشغل وظيفة فني كهرباء يكون كالاتي:

حاصل على دبلوم صناعي 3 أو 5 سنوات شعبة كهربية أو معهد فني صناعي شعبة كهرباء

أن يكون حديث التخرج

ألا يزبد السن عن 30 سنة .

أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معافى منها إعفاء نهائي

أن يكون مصري الجنسية

اجتياز الاختبارات المطلوبة

- يتم التعاقد مع الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات طبقا لحاجة الشركة بمواقعها المختلفة وطبقا لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة

السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الآلي مرفقا بها الآتي:

- عدد 1 صورة شخصية حديثة

- 2 صورة من شهادة التخرج

- شهادة القيد بالنقابة المهندسين فقط

- صورة من شهادة الميلاد

- صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين سارية

- 6 صورة من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي وجهين

يتم التقديم للراغبين في شغل الوظائف من خلال رفع ملف بصيغة pdf‏ للمستندات على موقع الشركة الرسمي من خلال الرابط «https://eetc.gov.eg‏».

وسيتم التعاقد مع ممن اجتازوا الاختبارات التي ستجريها الشركة سواء من «المهندسين كهرباء قوى أو الفنيين» بنظام المكافأة الشاملة، وطبقا للائحة نظام العاملين بالشركة

ويتم التقديم من قبل الراغبين في شغل وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2023 لمدة سبعة أيام اعتبارا من تاريخ اليوم الجمعة 9 من شهر يونيو الجاري 2023 وحتى نهاية يوم 15 من نفس الشهر.