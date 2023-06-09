إسرائيل تشعل الجبهة الجنوبية مع لبنان وتطلق قنابل الغاز على سكان القرى الحدودية

حاخام: لا حق لليهود فى فلسطين

واصلت أمس إسرائيل استفزازها للبنان على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وأطلقت النار على أهالى القرى، فيما تنذر الأوضاع بالانفجار فى أى وقت، كان العشرات من أبناء «كفرشوبا» و«شبعا» و«كفرحمام» وباقى قرى «العرقوب» قد نفذوا اعتصامًا ضد قيام الاحتلال الإسرائيلى بتجريف أراضيهم، وقال الجيش اللبنانى إن وحداته «تنفِّذُ انتشارًا فى المنطقة الحدودية فى كفرشوبا بمواجهة القوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة»، وقالت المصادر: اتخذ عناصر من الجيش اللبنانى وضعيات قتالية لمنع أى محاولة من الجيش الإسرائيلى للتقدم باتجاه الأراضى اللبنانية.

اعترفت وحدات من القوات الإسرائيلية بإطلاقها قنابل مسيلة للدموع على عددٍ من اللبنانيين، الذين نزعوا شريط أسلاك شائكة وضعه الإسرائيليون فى الساعات الماضية، وزعم المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلى أن أعمال شغب اندلعت فى منطقة جبل روس على الحدود اللبنانية، إذْ قام البعض بمحاولة تهريب العائق الأمنى وألقوا الحجارة نحو قوة عسكرية كانت تعمل هناك، وأضاف: «ردت القوات الإسرائيلية مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات»، وأعلن المتحدث الرسمى باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان «يونيفيل» أندريا تيننتى، أن «جنود حفظ السلام التابعين للقوة موجودون على الأرض، منذ البداية لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية ولإرساء الهدوء والمساعدة فى تخفيف حدة التوتر».

أكد الحاخام الأرثوذكسى الحنان بيك المقيم فى بريطانيا، أنه لا حق لإسرائيل فى فلسطين وأن الأراضى من النهر إلى البحر هى ملك للفلسطينيين وحدهم، وقال الحاخام فى فيديو نشر عبر موقع «تويتر»: “إن الصهيونية هى تمرد على القدير (الله) الذى أرسل الشعب اليهودى فى المنفى، ليبقوا هناك، وليس للتمرد على الأمم وليس للاستيلاء على الأراضى المقدسة بالقوة”، واعتبر أن الصهيونية هى ضد كل جانب من جوانب الإنسانية.