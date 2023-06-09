الدولار يرتفع عالميًّا قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ارتفع الدولار عن أدنى مستوياته في أسبوعين، اليوم الجمعة، وجاء هذا الارتقاء مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم وقرار مجلس الاحتياطي الأمريكي، بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

الدولار ينتعش مع قرب اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي:

ينتظر المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي للحصول على مؤشرات على المدى المحتمل لرفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

خرجت الكثير من التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيبقي على أسعار الفائدة مستقرة، وظل التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة، حسبما أفادت رويترز.

انخفض اليورو في أحدث معاملاته 0.08% أمام الدولار إلى 1.0774 دولار، وزادت العملة الأمريكية 0.32% إلى 139.37 ين.

ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية:

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.07% إلى 103.37.

أظهرت بيانات الخميس ارتفاع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أعلى مستوى في أكثر من عام ونصف العام الأسبوع الماضي، رغم أن عمليات تسريح العاملين لم تتسارع على الأرجح لأن البيانات شملت عطلة رسمية ربما أدت لبعض التقلبات.

مع ذلك، كان ذلك كافيًا لأن ينخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل سلة من العملات في الجلسة السابقة، لأن المستثمرين اعتبروا البيانات إشارة إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

سجَّل مؤشر الدولار 103.41 نقطة في أحدث تعاملات آسيوية الجمعة بعد أن فقد أكثر من 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة ليسجل أكبر انخفاض يومي منذ أسابيع.

كانت سجلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا مقابل العملات الأجنبية الأخرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 9 يونيو، متأثرًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما رفعت زيادة في عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الآمال بقرب وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها مع تحول التركيز إلى اجتماعات بنوك مركزية كبرى تعقد خلال أيام.

شهدت أسعار الذهب العالمي، انخفاضًا، اليوم الجمعة، بشكل طفيف، بعد ارتفاع كبير أمس على حساب ضعف الدولار والبيانات الأمريكية التي صدرت لتزيد من التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، الأمر الذي ساعد الذهب على الارتفاع.