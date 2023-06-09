سكرتير بنى سويف يشرف على إخماد حريق بشارع شجرة الدر بناصر

إخماد حريق بقرية بنى زايد بناصر

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع الحريق الذي وقع اليوم بأحد المناطق بقرية بني زايد مركز ناصر ، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وتنفيذاً لتكليف المحافظ،توجه السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام لموقع الحريق، حيث أشرف على أعمال إطفاء الحريق ، الذي شب في مخزن أدوات صحية بشارع شجرة الدر وبعض المخلفات أعلى سطح مجاور للمخزن ، حيث قامت أجهزة الحماية المدنية من سيارات الإطفاء بالتعامل مع الحريق وإخماده ، وتم تبريد موقع الحريق وتمشيطه للاطمئنان على عدم وجود أية أجزاء مشتعلة في أماكن قريبة من موقع الحريق.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه،فور تكليف المحافظ في هذا الشأن،تم التحرك إلى القرية وفصل المرافق من الكهرباء والغاز الطبيعي كإجراء احترازي واستدعاء سيارات الحماية المدنية والإسعاف ، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لمناطق آخرى.

رافق السكرتير العام المساعد كل من على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة و مسؤولو شركات المرافق من الكهرباء والغاز والحماية المدنية وقسم شرطة ناصر.

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