إزالة 250 حالة تعد على أملاك الدولة في بني سويف

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة والذي تضمن الإشارة إلى إجمالي ما تم إزالته وصل إلى إلى 250حالة 126 حالة تعد مباني، و124حالات زراعات وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي وحتى الثلاثاء 6 يونيو الجاري

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد مبانى وزراعات وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تستمر حتى 16 يونيو الجاري وتختتم بالمرحلة الثالثة المزمع إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل