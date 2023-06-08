الخميس 08 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إزالة 250 حالة تعد على أملاك الدولة في بني سويف

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي ببنى سويف

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار  العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات  الجاري  تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة والذي تضمن الإشارة إلى إجمالي ما تم إزالته وصل إلى  إلى 250حالة 126 حالة تعد مباني، و124حالات زراعات   وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي وحتى الثلاثاء 6 يونيو الجاري

يذكر   أن الموجة الحالية من حملات الإزالة قد بدأت  بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023  وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد  مبانى وزراعات وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تستمر  حتى 16 يونيو الجاري  وتختتم بالمرحلة الثالثة المزمع إجراؤها خلال  الفترة من 24  يونيو إلى 14 يوليو  المقبل

FB_IMG_1686223374354
FB_IMG_1686223374354
FB_IMG_1686223379878
FB_IMG_1686223379878
FB_IMG_1686223364733
FB_IMG_1686223364733
الجريدة الورقية