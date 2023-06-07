ضبط طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك في بني سويف

سكرتير بنى سويف يشرف على حملة مشتركة

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، على حملة مشتركة للجنة حماية المستهلك، والمرور على المجازر و الشوارد وأماكن بيع اللحوم بدائرة مركز ومدينة بني سويف، بحضور مسؤولي حماية المستهلك والصحة، الطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والتراخيص والإشغالات بالوحدة المحلية ومباحث التموين

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على إجمالي طن ونصف الطن من اللحوم المجمدة ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 30 محضرًا، لمخالفات بيئية وصحية وتموينية، والتي شملت 4 محاضر لعدم حمل شهادة صحية سارية المفعول و8محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، و4 محاضر لعدم إتباع اشتراطات النظافة والصحة و14محضرًا لمسئولين عن محال الجزارة لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي

وشهدت الحملة حضور فواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف الدكتورة أماني كمال الطب البيطري هيثم معبد مفتش تموين وممثلين عن الصحة والقوى العاملة والبيئة والمتابعة والتفتيش المالي.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد وجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

FB_IMG_1686145946090

FB_IMG_1686145943986

FB_IMG_1686145941222