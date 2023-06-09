"التعليم" جاهزة لامتحانات الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسى (شاهد)

تنطلق يوم الإثنين 12 يونيو 2023 وحتى الخميس 13 يوليو 2023 امتحانات الثانوية العامة «الدور الأول» .

وأكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تستعد لامتحانات الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي تقريبا، وخلال الفصل الدراسي الأول عقد الدكتور رضا حجازي مؤتمر صحفي أوضح خلاله كل التفاصيل المتعلقة بمواصفات امتحانات الثانوية العامة مبكرا حتى يكشف كافة المعلومات والإرشادات للطلاب بشكل مفصل قبل الامتحانات بفترة كافية.

وأضاف أن من أبرز الإجراءات في العام الحالي هو الأمر المتعلق بتقسيمه الامتحانات التي ستكون ما بين الـ 85% أسئلة الاختيار من متعدد وما لا يزيد عن 15% أسئلة مقاليه، معقبا:"طرحنا في بداية شهر مارس الماضي نماذج استرشاديه حتى يتدرب الطلاب على شكل الامتحانات على موقع وزارة".

وتابع أن بعد حوالي شهر ونصف عقد الدكتور رضا حجازي مؤتمر صحفي آخر للإعلان عن كافة المواصفات الخاصة بالامتحانات والتي تم خلاله الإعلان عن تقليل عدد الأسئلة حتى يكون هناك وقت كافي للطلاب للإجابة والمراجعة في الامتحان خلال الفترة الزمنية المحددة.

وأكمل متحدث وزارة التربية والتعليم أن منذ اكثر من 15 يوم طرحت الوزارة فيديو توضيحي على الصفحة الرسمية للوزارة متعلق بكيفية ملء البيانات على ورقة الإجابة الخاصة بـ "البابل شيت" وورقة الإجابة الخاصة بالأسئلة المقاليه وكيفية كتابة رقم الجلوس وتظليله، كما أنه يتم تظليل الإجابة في الأسئلة الموضوعية بالقلم الجاف وفي حالة اكتشاف الطالب أن إجابته خاطئة يضع علامة "إكس" عليها.

وأتم حديثه أن وزير التربية والتعليم أكد من خلال تصريحاته المختلفة أن امتحانات هذا العام ستشهد توفي كل سبل الراحة للطلاب وهناك مراجعة صيانة شاملة لكافة اللجان على مستوى الجمهورية، وعلى أولياء الأمور التعاون مع الملاحظين خلال الامتحانات، حيث تم منع أي أجهزة إلكترونية ويمنع كذلك الهواتف المحمولة على المراقبين والملاحظين".

واستطرد زلطة خلال تصريحاته عبر فضائية “dmc”، اليوم، الجمعة، أن "هناك كاميرا مراقبة في كافة اللجان على مستوى الجمهورية، وهناك كشف إلكتروني عن طريق "عصا إلكترونية" قبل دخول اللجان، وهناك حرمان من الامتحانات حال وجود مخالفات من قبل طلاب الثانوية العامة.