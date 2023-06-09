3 هزات أرضية تضرب سوريا اليوم

رصد المركز الوطني للزلازل في سوريا، 3 هزات أرضية خفيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعلن المركز، في منشور على صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن الـ3 هزات المسجلة منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، توزعت بين هزة شمال حماة بـ12 كيلومترًا بقدر 2.7 درجة وهزتين في لواء إسكندرون أكبرها بقدر 3.2 درجات.

ضرب اليوم الجمعة زلزالًا بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، قبالة السواحل الشرقية لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية​​​.

يذكر أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، وقوع زلزال قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر في مدينة أدرنة التركية.

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية: "إن الزلزال وقع على عمق 10.42 كيلو متر".

كانت وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

كما وقع، زلزال بقوة 3.7 درجة بمنطقة الإصلاح في ولاية غازي عنتاب.

أوضحت، إدارة الكوارث والطوارئ في بيان لها، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 08:07، ويبلغ عمق الزلزال 13.13 كيلومتر.