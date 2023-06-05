ضابط أمريكي سابق يُشيد بـ "بوتين".. ناجح في العلاقات الدولية

أشاد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، “سكوت ريتر”، بالرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، مُؤكدً أنه ناجح في العلاقات الدولية، كما تلحق موسكو هزيمة استراتيجية بالولايات المتحدة وحلف "الناتو".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، أوضح ريتر: "روسيا تلحق هزيمة استراتيجية بالولايات المتحدة من ناحية الجغرافيا السياسية".

كما أكد أن هذا يحدث أيضًا في المجال العسكري قائلاً: "القوات الروسية تُدمّر وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية التي دربها مُتخصصون في الناتو".

وأشار إلى أن "الغرب أفلس بالفعل، حيث زود أوكرانيا بأسلحة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات".

ريتر يتحدث عن النجاحات الاقتصادية لموسكو:

وتحدث ريتر بالتفصيل عن النجاحات الاقتصادية لموسكو، مُوضحًا أنه "بعد مغادرة الشركات الغربية، بدأ رجال الأعمال من الصين والهند ودول أخرى في استثمار مليارات الدولارات في روسيا".

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الكتب، على الرغم من انتشار استخدام التقنيات المتقدمة وانتشار الوسائل المعلوماتية، تبقى أهم مصدر للتعلّم.

وأضاف بوتين، في تحيته للمشاركين في مهرجان الكتاب "الساحة الحمراء"، التي تلاها ممثل الرئيس الروسي المفوض في الدائرة الفيدرالية المركزية إيغور شيغوليف: "على الرغم من الاستخدام الواسع للتكنولوجيات الحديثة المتقدمة والوسائل المعلوماتية، يبقى الكتاب أهم مصدر للتعليم، فهو يُعلم على الخير ويُربي أفضل الصفات والمبادئ الأخلاقية العالية في الإنسان".

وأكد الرئيس الروسي، على أن مهرجان "الساحة الحمراء"، كان دائمًا حدثًا مُشرقًا طال انتظاره، وهو يجمع الكتاب وممثلي النشر والمكتبات والدوائر الثقافية والعلمية والخبراء في الساحة الرئيسية في قلب موسكو.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن برنامج مهرجان الكتاب في عام 2023، يتميز بتنوعه، وسيسعد الزوار ليس فقط بتنظيم الأحداث الهامة بل وبالعروض التي تقدمها فرق إبداعية معروفة، وبلقاءات مع الأدباء المبتدئين والمشهورين، بما في ذلك من المناطق الروسية الجديدة.

وقال رئيس الدولة: "وبالطبع يعتبر عيد الكتاب هذا، هدية لا تقدر بثمن حقا لمحبي القراءة ... أنا متأكد من أن المهرجان سيجذب انتباه عدد كبير من المتخصصين والضيوف، وسيُعزز الترويج للأدب عالي الجودة والهادف ولثقافة القراءة بشكل عام - خاصة بين الشباب".

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن عدد الساعات التي ينامها كل يوم ليحصل على الراحة.

وخلال لقاء جمعه مُؤخرًا مع بعض العائلات الروسية للاطلاع على الأوضاع الاجتماعية قال بوتين في رد على سؤال وجهه أحد الحضور: "نعم أنا أنام كمعظم الناس، ولكنني وخلافًا لبعض الشخصيات المعروفة أحاول الحفاظ على ممارسة الرياضة، وهذا يُساعدني في عملي.. أنا أنام ما بين 6 إلى 7 ساعات يوميًا، وفي الغالب 6 ساعات".